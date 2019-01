Notan skenar för nedstängningen i USA: Bråket om muren har snart kostat mer än att bygga den

Det är Donald Trumps krav på en mur vid gränsen till Mexiko, vilket demokraterna i kongressen vägrar gå med på, som lett till att den amerikanska statsapparaten nu varit nedstängd och statsanställda gått utan både jobb och lön i 27 hela dagar.

På USA:s flygplatser ringlar sig köerna till säkerhetskontrollerna ännu längre än vanligt när den obetalda personalen stannar hemma, och på flera håll i landet förlitar sig statsanställda nu på välgörenhet för att få mat på bordet.

Sedan mellanårsvalet har Demokraterna majoritet i representanthuset, och de blockerar nu budgetprocessen på grund av Trumps mur.

Trump, å sin sida, skriver på Twitter: ”Om det inte blir någon mur, blir det ingen överenskommelse!”

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal!