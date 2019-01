Snoop Dogg investerar i Klarna – blir ansiktet utåt för svenska bankutmanaren

Klarna har fått en ny investerare i form av artisten Snoop Dogg, som egentligen heter Calvin Broadus. Det rapporterar Forbes.

"Jag har gjort affärer i Europa under flera år däribland modevarumärken, telekommunikation och så vidare", säger rapstjärnan till Forbes.

Hur mycket som artisten har investerat i Klarna är oklart.

Snoop Dogg kommer också att vara ansiktet utåt i en ny marknadsföringskampanj för betaltjänstebolaget. Han kommer då att byta namn till Smoooth Dog.

Klarna siktar på att lansera i flera nya länder under 2019.

The next chapter coming soon.... #getsmoooth pic.twitter.com/SJmiOq4fvt