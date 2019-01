Indexfondkungen Bogle död vid 89 – hyllas av Warren Buffett som den störste någonsin

Investeringsgurun John C. Bogle har gått bort 89 år gammal. Han grundade Vanguard och låg bakom världens första indexfond 1975.

Innovationen som han kommer att bli ihågkommen för är indexfonden. Vanguard revolutionerade marknaden genom sparprodukten som med passiv förvaltning följer olika börsindex.

För första gången kunde vanligt folk investera på aktiemarknaden med fördelarna av riskspridning som fonder innebär till ordentligt pressade avgifter. I dag finns till och med helt avgiftsfria alternativ.

En rad kända namn på Wall Street har visat sin respekt efter beskedet om hans bortgång. Däribland Warren Buffett, Carl Icahn, Goldman Sachs vd David Solomon samt en lång rad investerare och andra personer som" beundrade Bogle.

Warren Buffett ser Bogle som en hjälte som hjälpt miljontals investerare till bättre avkastning.

"Jack gjorde mer för amerikanska investerarkollektivet än någon annan individ jag lärt känna", säger han till CBNC.

I ett brev till andelsägarna i investmentbolaget Berkshire Hathaway skrev Buffett häromåret:

"Om den person som har gjort mest för amerikanska investerare skulle äras med en staty, skulle valet falla på Jack Bogle."

Bogle, som ofta kallades Jack, har under lång tid förespråkat en enkel investeringsfilosofi. Välj lågkostnadsindexfonder, överskatta inte förvaltares historik, använd sunt förnuft, akta dig för stjärnförvaltare, köp inte för många fonder samt köp och behåll är några av hans nyckeltips.

Under åren har Jack Bogle skrivit ett stort antal böcker om investeringar. Den senaste, "Stay the Course: The Story of Vanguard and the Index Revolution", släpptes 2018.

Vanguard har idag över 5,1 biljoner dollar i förvaltat kapital.

