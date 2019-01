Uppstickaren Ocasio-Cortez tar plats i mäktig kongresskommitté – får inflytande över Wall Street

Alexandria Ocasio-Cortez är uppstickaren inom Demokraterna som oväntat tog en plats i den amerikanska kongressen vid årsskiftet, endast 29 år gammal.

Hon har gjort sig känd för att vara en uttalad socialist som inte är rädd för att säga vad hon tycker. ”AOC” som hon kallas av sina fans har puertoricanska anor, är uppvuxen i The Bronx i delstaten New York, och är särskilt rättfram när det gäller frågor om rasism.

När tv-programmet ”60 minutes” tidigare den här månaden frågade henne om hon tyckte att Donald Trump var en rasist svarade hon snabbt: ”Ja. Ja. Ingen fråga om den saken.”

Att Ocasio-Cortez fått konservativa amerikaner att se rött gör kanske därför ingen förvånad. När hon svors in i representanthuset i Washington DC den 3 januari var det till tonerna av högljutt buande från Republikanerna.

Strax därefter släpptes en video från Ocasio-Cortez collegetid, i vilken hon ses dansa på ett tak. Videon var ett smutskastningsförsök som endast slog tillbaka – användare på sociala medier gick snabbt ut till AOC:s försvar, skriver New York Times.

Conservatives creepily release video of @AOC as a teen, thinking it somehow discredits her leadership as a Congresswoman, only to have it backfire when people see it and say it proves that she’s basically been cool forever. https://t.co/L8gHQL62vO