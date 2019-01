Full fart på teknikrallyt på Wall Street - med Netflix i täten

De ledande New York-börserna handlades uppåt på tisdagen då flera teknikaktier visade vägen. Marknaden fick stöd av kinesiska uttalanden om skattesänkningar i spåren av måndagens svaga exportdata.

Det brittiska parlamentet röstade på tisdagskvällen nej till premiärminister Theresa Mays brexitavtal, vilket fick pundet att radera ut nedgången mot dollarn tidigare under dagen.

Dow Jones industriindex stängde upp 0,7 procent till 24.065. Det bredare S&P 500 ökade 1,1 procent till 2.610 medan det tekniktunga Nasdaq Composite hade stigit 1,7 procent till 7.024.

Sektorsvis var kommunikation i topp medan råvarubolag utvecklades svagast.

Bland enskilda bolag har Netflix meddelat att abonnemangspriser i USA höjs med mellan 13 och 18 procent. Bolagets mest populära abonnemang kommer därmed att kosta 13 dollar per månad, i stället för dagens 11 dollar. Aktien var upp 6,5 procent.

Morgan Stanley har höjt riktkursen för Microsoft till 140 från 130 dollar och behåller rekommendationen övervikt. Aktien steg 2,9 procent till 105 dollar.

Bland övriga teknikbolag var Facebook upp 2,5 procent medan Apple steg 2,1 procent och Amazon ökade 3,6 procent.

Däcktillverkaren Goodyear rasade hela 13 procent efter att ha vinstvarnat för helåret 2018. Rörelseresultatet nådde inte riktigt upp till tidigare guidade nivå om 1,3 miljarder dollar.

Efter att Citigroup rapporterat på måndagen var det på tisdagen dags för JP Morgan och Wells Fargo. JP Morgans resultat per aktie var lägre än väntat men aktien stängde upp marginellt för dagen. Wells Fargos 1:21 dollar i vinst per aktie var samma som analytikerkonsensus. På onsdagen kommer Bank of America och Goldman Sachs med sina rapporter.

Biltillverkarna Ford och Volkswagen bekräftade på tisdagen att bolagen avser att tillsammans utveckla skåpbilar för kommersiellt bruk samt medelstora pickuper för den globala marknaden så snart som 2022. Ford-aktien backade 1,7 procent.

Medicinteknikbolaget Boston Scientific var upp 4,0 procent efter uppgifter från förvärvssajten Dealreporter som spekulerade i att Johnson & Johnson kan vara på väg att lägga ett bud.