Elflygtaxi snart verklighet för tågresenärer i Schweiz

Det är det nationella schweiziska tågbolaget SBB som vill lansera en helelektrisk flygtaxitjänst och som nu skrivit under en avsiktsförklaring med startupbolaget Lilium, där Skype-grundaren Niklas Zennström via Atomico investerat nästan 100 miljoner kronor. Det skriver The Local Switzerland.

SBB vill att de flygande eltaxifarkosterna ska slussa passagerare mellan tågstationer, flygplatser och andra större destinationer, som exempelvis kongresscentra.

Fler detaljer än så har ännu inte släppts om avtalet mellan SBB och Lilium, men tågbolaget har sagt att man tror att flygtaxi kan bli ett värdefullt tillskott till dess utbud av transporttjänster och att individuellt skräddarsydda resor kommer att vara avgörande i framtiden.

Lilium är först ut med totalt utsläppsfria jetflygplan, som dessutom kan göra en vertikal start och landning. Taxin lyfter som en helikopter, men flyger sedan som ett vanligt flygplan, och kan flyga i 300 km/h.

På den schweiziska motsvarigheten till Trafikverket jublar man däremot inte direkt över nyheten. Källor inom myndigheten har sagt till tidningen SonntagsZeitung att SBB prioriterar fel, och att man i stället borde ägna sig åt problem som dålig lönsamhet, tågförseningar och problem med nya tåg, skriver The Local.

