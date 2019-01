Gillette släpper #MeToo-inspirerad reklamfilm – kritiseras av män

I den nya reklamfilmen ”We Believe”, som släpptes på måndagen, tar Gillette avstamp i #Metoo-debatten och ifrågasätter den traditionella mansrollen.

Under en minut och 30 sekunder tar man upp problem med ”toxisk maskulinitet”, såsom fysiskt våld, härskartekniker och sexuella trakasserier.

Utgångspunkten är den egna, klassiska reklamfilmen från 1989, ”The best a man can get”, som firar 30 år i år. I den nya filmen ställs frågan: ”Is this the best that we, as men, can be?”

”Gillette tror på det bästa i män”, säger Gary Coombe, president för Procter & Gamble Global Grooming, i ett uttalande.

”Genom att hålla varandra ansvariga, eliminera ursäkter för dåligt beteende och stötta en ny generation som arbetar mot sitt person-”bästa” kan vi hjälpa till att skapa positiva förändringar som kommer att ha betydelse i åratal framöver.”

Filmen har väckt stor uppståndelse online, och har kritiserats högljutt av män som anser att den ger en missvisande bild av män som grupp. I skrivande stund har Gillettes video på Youtube fått 32 000 gilla-markeringar och hela 242 000 ogilla-markeringar.

