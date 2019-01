Riskaptiten stiger i USA efter avslutade samtal med Kina – eldar på S&P500

De ledande New York-börserna handlades uppåt på onsdagen. Riskaptiten tilltog efter att USA och Kina avslutat sina handelssamtal. Ett uttalande väntas på torsdagsmorgonen kinesisk tid, enligt Global Times.

I Fed-protokollet som publicerades på onsdagskvällen framkom att Fed-ledamöter har blivit mer försiktiga till ytterligare räntehöjningar. Efter publiceringen av protokollet sjönk dollarn något.

Dow Jones industriindex stängde upp 0,4 procent till 23.879. Även det bredare S&P 500 steg 0,4 procent till 2.584, medan Nasdaq Composite ökade 0,9 procent till 6.957.

Sektorvis stärktes energibolag 1,5 procent, medan dagligvaror backade 1,0 procent.

Donald Trump träffade talmannen i representanthuset, demokraten Nancy Pelosi, och senatens demokratiska ledare Chuck Schumer på onsdagskvällen svensk tid för att diskutera den pågående stängningen av federal verksamhet i USA. Den amerikanska presidenten skrev en tweet efter det kortvariga mötet där han beskrev mötet som "totalt bortkastad tid".

På bolagsfronten har Apple, för andra gången på två månader, bett sina underleverantör att dra ned på produktionen av de senaste Iphonemodellerna, skriver Nikkei Asian Review. Apple-aktien var dock upp 1,7 procent, efter en positiv analys av Morgan Stanley.

Colgate-Palmolive har höjts till köp av Goldman Sachs och aktien handlades upp 1,2 procent.

Nike har nedgraderats av Baird till neutral från tidigare outperform och riktkursen har sänkts till 82 från 87 dollar. Aktien sjönk 0,3 procent till 76:50 dollar.

Svenskrelaterade mobiloperatören Millicom kompletterade på onsdagen sin nuvarande notering i Stockholm med att också låta sig noteras på Nasdaq i New York. Aktien steg 3,9 procent under premiären i New York.

Bland råvarorna fortsatte oljan uppåt och steg för sjunde handelsdagen i rad. WTI var upp drygt 5 procent medan Nordsjöoljan hade stärkts 4,5 procent. Saudiarabiens energiminister Khalid al-Falih meddelade på onsdagen att landet minskar sin oljeexport med 800.000 fat till 7,2 miljoner fat per dag i januari och ytterligare 100.000 fat i februari.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned marginellt till 2,71 procent.