Supertalangens bolag ska göra strumpbyxor – av kaffesump

Hållbart mode har blivit ett hett ämne de senaste åren och ett bolag vars mission är att förändra branschen på riktigt är Swedish Stockings. De tillverkar en produkt som kanske inte verkar särskilt märkvärdig – nämligen strumpbyxor. Men den spelar en stor roll som miljöbov.

Två miljarder par kastas i soporna varje år och strumporna, som innehåller en blandning av polyamid och elastan, går i dagsläget inte att återvinna. Men Swedish Stockings vill göra det omöjliga möjligt.

Företaget startades 2013 av Nadja Forsberg och Linn Frisinger, som gav sig in i modeindustrin för att göra ett avtryck. Idag kan man som kund skicka in sina slitna strumpbyxor från Swedish Stockings till deras lager, där de omhändertas och mals ner för att användas som utfyllnadsmaterial i glasfibertankar. Swedish Stockings finns på 10 marknader och omsatte under fjolåret ungefär 13 miljoner kronor.

"Vårt mål är att erövra världen och vi har kommit en bit på väg men vi vill påverka hela branschen till att göra som vi och bara tillverka hållbara strumpbyxor", berättade duon för Veckans Affärer i en tidigare intervju.

I december stod det klart att Nadja Forsberg lämnar bolaget och har sålt sin del till H&M-veteranen Jörgen Andersson, som har stått bakom många av klädjättens mest uppmärksammade kampanjer. Även Lasse Karlsson, mannen bakom det populära jeansmärket Cheap Monday har gått in i bolaget.

"Både Jörgen Andersson och Lasse Karlsson kommer ta en mer aktiv roll i bolaget och bland annat arbeta med att få oss att växa på den amerikanska marknaden", säger Linn Frisinger, som också utnämnts till en av Veckans Affärers supertalanger.



Att kunna återvinna en del av strumpbyxan räcker dock inte hela vägen, menar Linn Frisinger. Under våren kommer Swedish Stockings därför att lansera en linje som kommer vara 100 procent återvunnen.

"Ungefär 80-90 procent av strumpan som består av polyamid går att återvinna, men resterande del – elastanet, har inte gått att återvinna innan. Nu kan vi det eftersom elastanet vi använder inte har blandats med andra material tidigare."

Men ribban ska höjas ytterligare och senare i år planerar Swedish Stockings att lansera en strumpbyxa som, till hälften, kommer vara tillverkad av kaffesump.

"Det ska bli jättehäftigt. Man har kommit väldigt långt i utveckligen med att producera substitut till olika material. Strumpbyxan har blivit lite bortglömd i allt det här, trots att det är en av de största förbrukningsvarorna när det gäller kläder. Därför är det kul för oss att också få testa oss fram."

Strumpbyxorna, som kostar runt 230 kronor styck, säljs både online och i butik. Företaget har bland annat ett designsamarbete med Filippa K och finns hos amerikanska Nordstrom.

Med tanke på återförsäljare och prissättning kan det uppfattas som något av en lyxvara. Har ni för avsikt att göra den tillgänglig för så många som möjligt?

"För att förändra en industri måste så många som möjligt kunna bära produkten, såklart. Vi vill inte bli allt för premium. Just nu täcker priset våra marginaler och vi kommer i dagsläget inte kunna komma ner i ett pris som kan konkurrera med exempelvis H&M, där många köper sina strumpbyxor. Däremot finns det stora möjligheter att gå in som ett komplement till sådana butiker."

Hur kommer hållbart mode att utvecklas, tror du?

"Det kommer bli hett på ett helt annat sätt. De stora modehusen använder hållbarhet som en USP nu för tiden och konsumenten vill vara engagerad och mer medveten om det man tar på sig, men även hur varorna paketeras. Just nu angriper man problemet från många olika vinklar och det är det som inspirerar."