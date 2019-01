Elscooterbolaget Voi rustar för vintern – med ny modell som ska klara snö och is

Förra året intog elscootrarna Stockholms innerstad och blev snabbt ett populärt färdmedel. Först ut var svenska bolaget Voi, följt av den amerikanska jätten Lime - och nu ser man de rusa förbi i stadens alla hörn.

Under hösten trillade dock fler och fler klagomål in till Stockholms stad med upprörda medborgare som var bekymrade över säkerheten och missnöjda med scootrarnas placeringar, som till skillnad från cyklar i cykelställ, tenderar att hålla hus på gator och torg.



Trots vinter och halt underlag fortsätter de att köra. Flera olyckor ska ha skett och en oro för dess trafiksäkerhet finns fortfarande kvar. Men enligt Fredrik Hjelm, grundare till Voi, är de nu på gång att utveckla en "vintermodell" som ska klara av snö och is på gatorna. Det skriver Dagens Nyheter.



"Dubbdäck är en sak vi kollar på eftersom vi vill stärka säkerheten och förmågan att ta sig fram på vinterunderlag."



Han menar även att man bör vara lika vaksam med elscootern som med sin egen cykel och inte ge sig ut på vägarna när vädret inte tillåter.



"De dagar då vädret är riktigt dåligt håller vi skotrarna inomhus, jag tycker man alltid ska vara försiktig."



Förutom dubbdäck kommer den nya modellen, som väntas vara redo att rulla ut under de kommande månaderna, även kompletteras med en bättre stänkskärm och uppgraderad belysning.