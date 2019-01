Kassettbandet är tillbaka efter 30 års tystnad – växer snabbare än vinyl i USA

Kassettband i Walkman blev var mans egendom på 1980-talet, men snabbt passé när cd-skivan tog över. Nu syns tecken på återtåg för teknologin som många förknippar med barndomens hemgjorda blandband.

En ny rapport från BuzzAngle, som The Verge referar till, visar att kassettförsäljningen tar fart i USA. Under fjolåret såldes 19 procent fler kassetter, 118 200 kopior jämfört med 99 400 föregående år. Det är en större procentuell uppgång än för vinyl, som ökade med 12 procent under samma period.

Återkomsten för både vinyl och kassetter drivs av försäljning av gamla favoriter. Nyutgivna album av Michael Jackson, The Beatles, Fleetwood Mac och Pink Floyd tillhör fjolårets mest sålda.

Även om gamla album svarar för en majoritet (52 procent), tycks kassettköpare vara något mer intresserade av ny musik, enligt rapporten. Svenska artister som Timbuktu har hakat på trenden genom att släppa nytt på kassett och i musikaffären Rungång Records i Malmö märks en rusning efter banden, rapporterade Sydsvenskan nyligen.

Musikstreaming dominerar alltjämt. Även när det gäller tillväxt som var 42 procent i USA under 2018, enligt BuzzAngles rapport. Men uppenbart är att analog musik har hittat sin plats i vårt digitala tidevarv. Bli inte förvånad om cd-skivan står för nästa renässans.