Apple hånar konkurrenterna på prylmässan i Vegas utan att ens vara där

Tusentals tech-fantaster och bolag har samlats för att delta i världens största prylmässa CES i Las Vegas.

Apple brukar lysa med sin frånvaro på CES, men i år bestämde sig techjätten för att bryta med traditionen på sitt eget sätt. Detta genom att sätta upp en gigantisk reklamtavka på en fasad i Las Vegas, rapporterar Business Insider.





Apple never shows up at CES, so I can’t say I saw this coming. pic.twitter.com/8jjiBSEu7z