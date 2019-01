SKF lyfter på börsen efter Morgan Stanleys höjning

Till skillnad från övriga Europa fortsatte Stockholmsbörsen efter fredagens uppgång att stiga ytterligare något. Tekniksektorn gick starkt liksom energi och råvaror, medan vissa traditionellt defensiva aktier som Swedish Match och Astra Zeneca gick svagare.

Storbolagsindexet OMXS30 var vid 13-tiden 0,1 procent högre och noterades till 1.436. Aktier för 4,7 miljarder kronor hade omsatts på Stockholmsbörsen.

Råvarupriserna pekade fortsatt upp vilket gav ytterligare lyft för bolag som SSAB och Boliden. Kullagerföretaget SKF gick dock starkast i OMXS30 efter att ha fått en höjd rekommendation av Morgan Stanley, till jämvikt. Aktien steg 2,9 procent.

Nordea var mest omsatta aktie och handlades ned 0,5 procent trots en köprekommendation av Société Générale. Bäst bland storbankerna var Swedbank, som fått en höjd riktkurs av Jefferies till 242 kronor från 224 kronor. Enligt Jefferies är Swedbank den svenska bank som gynnas mest av räntehöjningar, på grund av bankens intäktsmix med relativt låg exponering mot provisions- och tradingintäkter. Swedbank steg 0,4 procent. Samtidigt var SEB och Handelsbanken ned 0,2 respektive 1,1 procent.

Volvo backade 1,4 procent. JP Morgan har sänkt sin rekommendation för fordonskoncernen till neutral och i fredags meddelades att orderingången på tunga lastbilar i Nordamerika preliminärt var 21.300 enheter i december - enligt flera analytiker var antalet lägre än väntat.

Speloperatören Betsson avancerade 5,6 procent. Aktien fick hjälp av Handelsbanken, som höjt sitt estimat för Betssons rörelseresultat i fjärde kvartalet med 10 procent.

Addlife klättrade 7,9 procent med stöd av en köprekommendation i måndagens Dagens Industri. Företagets inriktning mot den växande life science-sektorn gör aktien intressant trots förhållandevis hög värdering, enligt DI.

Enquest har fått en sänkt rekommendation av RBC Capital Markets och en kraftigt kapad riktkurs. Banken ser en risk för att bolaget ska bryta mot sina lånevillkor och aktien sjönk 4,7 procent. Inom samma bransch steg Lundin Petroleum 0,8 procent efter en rekommendationshöjning från samma analyshus.

Specialistläkemedelsbolaget Orexo uppger sig ha sett positiva resultat i den så kallade PK-studien gällande OX124-001. Aktien avancerade 5,2 procent.

Teknikkonsulten Sweco sjönk 4,2 procent. Bolagets finanschef Jonas Dahlberg slutar efter elva år.

Gaming Corps har via sitt dotterbolag i Texas tecknat ett samarbetsavtal värt motsvarande 5,2 miljoner kronor. Aktien reagerade kraftigt och sköt upp nära 38 procent.

NGM-noterade Sarsys-ASFT stärktes drygt 4 procent. Bolaget har fått en order på friktionsmätare, programvarulicens och service värd cirka 9,2 miljoner kronor från amerikanska Port Authority of New York and New Jersey.