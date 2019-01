Elon Musk tar första spadtaget i Kina – bygger Gigafactory

Tesla har börjat bryta mark i Kina för att bygga en Gigafactory och tanken är att denna process ska vara färdig till sommaren. Produktionen planerar man att ha igång till sommaren och höga produktionsvolymer nästa år, skrev Musk.



Tesla köpte marken för Shanghai-fabriken för 140 miljoner dollar i oktober. Fabriken syftar till att hjälpa bolaget slippa potentiella tullar och transportkostnader när man säljer bilarna på vad som är världens största elbilsmarknad.





Shanghai Giga will produce affordable versions of 3/Y for greater China. All Model S/X & higher cost versions of Model 3/Y will still be built in US for WW market, incl China.