Tim Cook om Apples första vinstvarning på 15 år: Kina har börjat bromsa in

Kina bromsar in och Iphone säljer sämre än förväntat. Det är huvudanledningarna till Apples vinstvarning, enligt vd:n Tim Cook.

I ett pressmeddelande som skickades ut en halvtimme efter USA-börsernas stängning under onsdagen meddelade Apple att de sänker sin intäktsguidning för 2019 års första kvartal i bolagets brutna räkenskapsår.

Enligt Morgan Stanley är det den första vinstvarningen Apple lämnar på 15 år. Aktien reagerade genom att sjunka över 7 procent i efterhandeln.

Effekterna spred sig senare till de asiatiska börserna där flera underleverantörer föll tungt på nyheten.

Tidigare har Apple prognosticerat intäkter på 89-93 miljarder dollar för första kvartalet. Den nya bedömningen är nu omkring 84 miljarder dollar. Bruttomarginalen väntas bli 38 procent.

Som en jämförelse redovisade Apple under första kvartalet 2018 intäkter på 88,3 miljarder dollar.

Orsaken till nedskrivningen av prognosen uppges vara en oväntad ekonomisk svaghet i vissa länder, framförallt Kina. Och det är Iphone som säljer sämre än väntat.

Apples vd Tim Cook skickade ut både ett brev till investerare och intervjuades i den amerikanska tv-kanalen CNBC, vilket återges av 9to5mac.

"Om du ser på vårt resultat kommer tillkortakommandet till över 100 procent från Iphone, och framförallt i Kina. När vi ser på Kina är det tydligt att landets ekonomi började bromsa in under årets andra halva. Jag tror att det beror på att handelsspänningarna mellan USA och Kina ytterligare pressade ekonomin", sade Tim Cook till tv-kanalen och tillade att man under kvartalet sett en minskad trafik både i de egna butikerna och i partnerbutikerna.

Han lade också till att växelkursen och bristen på operatörssubventioner hade påverkat efterfrågan på Iphone.

Dessutom tog han upp det program för batteribyte som bolaget infört och pekade på det som ytterligare en orsak till att försäljningen av Iphone bromsat in.

I brevet till investerarna tog Tim Cook även upp vad bolaget för att bättra på försäljningen:

"Vi kan inte förändra makroekonomiska villkor, men vi utför och accelererar andra initiativ för att förbättra våra siffror. Ett sådant är att göra det enkelt att byta ut sin telefon i våra butiker, finansiera köpet över tid, och få hjälp att föra över data till den nya telefonen", skriver han bland annat.