Nu ställer Tesla om – börjar bygga Model 3 som ska till Europa

Det rapporterar nyhetssidan Electrek.



Bolaget började under förra månaden att ta emot beställningar på Model 3 på flera europeiska marknader. Under en telefonkonferens i anslutning till bolagets senaste delårsrapport meddelade Tesla-vd:n Elon Musk planer på att producera ett betydande antal bilar för den europeiska marknaden under januari vilka senare skulle levereras under februari och mars.

Läs även: Så mycket kostar Tesla Model 3 i Sverige – och så dyr är den att bygga



Testa väntas koncentrera större delen av den europeiska och kinesiska produktionen av Model 3 under januari och göra vissa modifieringar mot den nordamerikanska versionen, framförallt vad gäller laddningssuttag. I Europa antar Tesla CCS-standarden medan man för Kina kommer att använda både Teslas standard och en kinesisk nationell standard.



Sedan tidigare har vissa Model 3 importerats från USA till Kina men redan nu har den första modellen med rätt laddningsuttag setts i Kina, skriver Electrek vidare.

Läs även: Uppgifter: Tesla har många osålda Model 3 i lager