"Amazon-advokater" skär guld med täljkniv när säljare vill skydda sig från fula knep

Amazon står för nästan hälften av e-handeln i USA. På plattformen byter varor för över 1 500 miljarder kronor ägare varje år. En hel del av försäljningen sker genom 6 miljoner externa återförsäljare på Amazon Marketplace.

På plattformen kan flera tredjepartsförsäljare tävla med varandra om att sälja samma vara. I en längre artikel har The Verge gått igenom det ekosystem med tjänster och tricks som har uppstått på den här enorma marknadsplatsen, som enligt sajten omsätter nästan dubbelt så mycket som Amazons egen detaljhandelsverksamhet och dessutom växer snabbare.

Medan försäljarna får ta del av Amazons trafik, lagersystem och leveranser, omfattas de dessutom av plattformens hårda, snabbföränderliga och förvirrande regler som överses av ett svåråtkomligt företag utan telefonnummer och som bara interagerar genom ett överklagandeformulär skriver The Verge.

"Amazon är domaren, juryn och bödeln", säger Dave Bryant, bloggare och Amazon-försäljare, till The Verge.

Att bli avstängd från plattformen är för vissa försäljare i det närmaste som att gå i konkurs skriver sajten. Det här har en del skrupelfria aktörer tagit fasta på för att sabotera för sina rivaler. Bland annat genom att försöka lura och muta Amazon-anställda, skriver The Verge.

I september undersökte Amazon fall i USA och Kina där anställda misstänks ha mutats för att läcka intern data till säljare, enligt Wall Street Journal.

Ett av tricksen som vissa försäljare tar till för att fälla sina konkurrenter är att skriva hyllande men uppenbart falska recensioner av deras produkter. Syftet är att de falska recensionerna ska flaggas av Amazon och drabba återförsäljarens produkter.

Ett annat är att köpa Google-annonser för konkurrenters produkter och samtidigt koppla dem fel. En annons för hundmat som leder till en sida med schampo, exempelvis, kommer att ge en låg köpfrekvens. Det i sin tur kommer att putta ned schampot i Amazons ranking.

Ytterligare ett annat är att skicka in falska klagomål på att konkurrentens produkter är osäkra, vilket Amazon enligt The Verge ser allvarligt på.

I ljuset av den här utvecklingen har det vuxit fram en industri med konsulter som hjälper försäljare att navigera genom Amazons "rättsystem" om de exempelvis upplever att de blivit felaktigt avstängda.

Cynthia Stine, en av dem som The Verge har intervjuat, beskriver sina affärer som blomstrande. Av The Verge beskrivs hon som en "advokat" vars enda uppgift är att navigera genom Amazons Terms of Service.

Nu driver hon ett företag i USA som hjälper försäljare som har blivit utsatta för exempelvis falska recensioner att överklaga Amazons beslut.

Enligt The Verge hanterar Cynthia Stines företag omkring 100 avstängningar i månaden vilket kostar motsvarande drygt 20 000 kronor per fall – eller drygt 40 000 kronor om det ska handläggas fort.

