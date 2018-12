Därför är det bäddat för en svensk solkrafts-boom

Om du flyger över Datong, en region i norra Kina, kommer du att få syn på två jättelika pandor. Den ena vinkar till dig.

I landet som är störst på nästan allt, så även solenergi, har Panda Green Energy byggt en solcellspark inspirerad av björnen som blivit en symbol för allt från Världsnaturfonden till OS i Peking.

I Sverige finns inga vinkande jättepandor. Men väl den lilla byn Simris på Österlen. Simris mikronät, med målet att under tre år göra byn självförsörjande på 100 procent förnybar och lokalproducerad el var femte vecka, ingår i ett större europeiskt forskningsprojekt.

"Sverige har stöttat solenergi men inte i samma utsträckning som exempelvis Tyskland. Vi har inte heller haft samma behov. Vår stora utmaning är att fasa ut kärnkraften som står för ungefär 40 procent av vår elförsörjning i dag", säger Johan Lindahl, talesman för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Men i år har solen fått en explosionsartad utveckling även på svensk mark.

Aktörer, stora som små, har tydligt märkt av den stora efterfrågeökningen.

"I Sverige installerades en kapacitet på 100 megawatt i fjol. Vi tror att det i år kommer att landa på det dubbla", säger Frederic Telander, ordförande i Soltech Energy som fokuserar på att integrera solpaneler i byggnader.

Otovo, en av Nordens ledande totalentreprenörer av solceller för villaägare, jämför Sverige med Danmark.

"Statistik från SCB visar att det har installerats 23 watt solenergi per invånare i Sverige. I Danmark är motsvarande siffra 157 watt. Enligt det internationella energiorganet IEA ligger de lägsta installationspriserna på cirka 10 kronor per watt. Om vi i Sverige når samma installationsnivå som Danmark kan marknaden, lågt räknat, värderas till mellan 13 och 15 miljarder kronor", säger Babak Tighnavard, vd på Otovo i Sverige.

En rad faktorer har samverkat till att solen boomar i Sverige just nu.

I september i år slopade EU tullarna på kinesiska solpaneler som funnits sedan 2013. Även om det inte hunnit påverka marknaden så mycket ännu kan beslutet på sikt innebära en andra våg av snabb solcellsutbyggnad i Europa, menar Johan Lindahl. Den stora skillnaden från den förra kraftiga utbyggnadsperioden under åren 2010 till 2012 är att såväl priserna som subventionerna är mycket lägre.

Men det riktigt stora skiftet, som också kom oväntat, var Kinas beslut att från den 1 juni i år kraftigt minska stödet till sin inhemska solcellsmarknad. Under de senaste åren har miljarder pumpats in i energiomställningen i Kina som fortfarande har ett alltför stort beroende av det smutsiga kolet. I fjol låg Kinas investeringar i förnyelsebar energi på 130 miljarder dollar, vilket var klart mer än tvåan USA som investerade 57 miljarder dollar. Globalt stod solenergi för 48 procent av dessa investeringar.

"Det finns två huvudsakliga förklaringar till sänkningen av stödet. Det ena är att infrastrukturen i vissa delar av landet inte hängt med i den kraftiga utbyggnaden av solcellsparker. Den andra är att den kinesiska staten insett att deras subventioner varit mycket högre än i andra delar av världen", säger Johan Lindahl.

Den kinesiska statens åtgärder för att slippa betala onödigt mycket för sin solcellsutbyggnad kommer innebära ett hack i utbyggnadstakten i Kina under 2018 och 2019.

Enligt Ben Wu, vd på Advanced Soltech Renewable Energy Hangzhou, Soltechkoncernens samägda bolag i Kina, kommer Kina att producera mellan 30 och 35 gigawatt i år. För tre år sedan producerade man 10 gigawatt och i fjol 52 gigawatt, vilket är ungefär 52 procent av det globala utbudet.

Det innebär att den globala marknaden kommer att översvämmas av det utbud som den inhemska marknaden inte längre kan svälja, vilket kommer att leda till stor prispress.

"Analytiker pratar om ett prisdropp på mellan 20 och 40 procent för moduler bara i år. Prisfallet kommer sätta stor press på de stora modultillverkarna i världen, främst de kinesiska. De har redan i dag låga marginaler och konkurser för några är inte otroligt", säger Johan Lindahl.

Om prisraset på moduler på den internationella marknaden når hela vägen ut till de svenska slutkunderna är osäkert, menar han.

Men det finns även andra faktorer som väntas leda till en fortsatt snabb utbyggnad av solenergi i Sverige.

Vid årsskiftet höjde regeringen det statliga investeringsstödet för solceller från 20 till 30 procent för privatpersoner samtidigt som årsbudgeten höjts från 390 till 915 miljoner kronor. Den ökade budgeten gör att kötiderna kan minskas och installationstakten ökas.

"Nu är det kritiskt vad det blir för regering och hur den kommer att agera. Vi är för en successiv nedtrappning av stödet, men om man går från 30 procent till noll kommer marknaden att krascha", säger Johan Lindahl.

Nästa steg var ett slopat bygglov. Från och med den 1 augusti är det fritt fram att montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form, utan att behöva ansöka om bygglov.

Sist men inte minst spelar utvecklingen för fossil energi solen i händerna. Det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter, som fått mycket kritik under årens lopp, verkar nu äntligen fått effekt. Under tredje veckan i augusti steg priset på utsläppsrätter till över 20 dollar per ton, den högsta nivån på ett decennium.

"Under sommaren har vi sett att elpriserna gått upp rejält. Det har varit en extrem sommar där både vatten- och vindkraften underpresterat samtidigt som priserna på EU-nivå drivits upp. Spotpriset har legat på 60 öre per kilowattimme, det är 70 procent högre än i januari i år. Det brukar vara tvärtom."





Tre fördelar för solkraft under 2018:



1. 70 % högre svenska elpriser.

2. Prisfall på moduler.

3. Slopat bygglov och ökade subventioner för privatpersoner.