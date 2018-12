Här är Nordens 10 hetaste aktier just nu

Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Scatec Solar ASA och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har en möjlig dubbeltopp-formation under utveckling. Etablerat genombrott under stödet vid 69.60, helst på ökande volym, signalerar om fortsatt nedgång. Aktien har stöd vid cirka 65.00 kroner och motstånd vid cirka 74.60 kroner. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.