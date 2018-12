Tre bra julklappsaktier - enligt proffsen

Affärsvärlden rekommenderar köp av Bactiguard, norska Gaming Innovation Group och finsk-svenska Ahlstrom-Munksjö i årets sista utgåva. Tidningen ger rådet avvakta för Absolent.

Infektionsbekämparen Bactiguards ambitioner är för första gången under bolagets skakiga börsresa nu inom räckhåll. Risknivån är hög, men den sprids på allt fler möjligheter. Placerare som inte skyr risk köper dagens Bactiguard-affär till full prislapp och får framtida avtalsoptioner på köpet, skriver tidningen och ger köpråd för aktien.



Norska Gaming Innovation Groups stora investeringsperiod är avklarad och nu tar bolaget klivet till Stockholmsbörsen. Aktien är lågt värderad relativt sektorn. Affärsvärlden bedömer att aktien har mycket goda förutsättningar att hamna högt upp på vinnarlistorna under 2019 och ger köpråd för aktien.



Finsk-svenska Ahlstrom-Munksjö har efter fusionen fortsatt sin tillväxtresa med ett stort förvärv i Nordamerika. Tidningen lockas av starka marknadspositioner och en pressad värdering, vilket föranleder en köprekommendation.



Verkstadsbolaget Absolent på First North tillhör årets kursdubblare. Affärsvärlden lutar åt att 2019 blir lugnare. Den som missat resan hittills kan gott invänta ett bättre ingångsläge, bedömer Affärsvärlden som ger rådet avvakta.