Lista: 11 hetaste jobbtitlarna 2019

För femte året i rad har rekryteringsspecialisterna Hammer & Hanborg sammanställt de hetaste jobbtitlarna för Veckans Affärers räkning.

Samarbete, klimatpåverkan och känslor blir allt viktigare när tekniken upplevs ta över. Viljan att ta ansvar för viktiga frågor och samverkan för att nå mål, i en värld där politiker inte får medborgarnas förtroende, får organisationer att inte bara ta ansvaret för utan också möjligheten att driva politiska frågor på ett globalt plan.



”Precis som metoo präglade förra året är globala trender tydliga i årets lista”, säger Christina Hammer, founding partner på Hammer & Hanborg.



”När det politiska styret är ostadigt och klimatfrågorna skapar ångest ligger tilltron till individen och organisationers förmåga att förändra världen. Det som gör 2019 års lista extra intressant är att den präglas av vilja, hopp och förmåga att förändra. I år är därför en extra titel med på listan.”



Här är hela listan för dig som funderar på ett nytt, spännande jobb nästa år:



Corporate Philosopher

”Ingen vet vart vi är på väg men jag vet hur vi kommer dit.” Det är en kristallklar fras för denna roll som driver organisationer i rätt riktning när det är oklart hur framtiden ser ut.



Tribe Coordinator

Integration 2.0. Det viktiga är inte varifrån du kommer, utan vart du är på väg. Synen på kompetens förändras och det viktiga är att känna samhörighet för att tillsammans nå mål.



Zero CO2-Travel Consultant

Båt? Flyg? Tåg? Eller inte resa alls? Detta är en av de största frågorna i dag. Att avstå från att mötas kan urholka innovation och samarbete. Därför behövs denna roll som säkerställer det klimatsmartaste sättet att ta sig fram.



Head of Customer Passion

Kundernas beteende förändras ständigt. Även om vi aldrig har varit bättre på att samla in och tolka data så är denna roll ovärderlig för en framgångsrik organisation då den är expert på att förstå kundernas passion.



Sustainable Growth Leader

CSR, CFO, CTO, CEO. Nu är det en mix av detta som behövs för att styra framgångsrika organisationer. Därför kommer denna roll ta högsätet i ledningsgrupper.



Organisation Design Conductor

Omorganisationer och organisationer som försvinner eller startas upp. De traditionella experterna som ser på medarbetare som rader i ett excel-ark har spelat ut sin roll. Nu är det en dirigents förmåga att leda som behövs för att skapa ett fint konstverk.



Stabilizing Strategist

I en tid av snabb förändring, instabilt politiskt läge, polarisering och klimatpåverkan söker vi en stabil pelare att luta oss mot. Denna roll är inget för veklingar, däremot guldjobbet för den som tror att det alltid finns en stabil väg framåt.



Gig Coach

Det här är året när giggandet kommer att explodera efter att ha bubblat i många år. Organisationer behöver flexibel spetskompetens som aldrig förr och giggare behöver någon som ger råd och stöd.



Sharing the Space Officer

Delningsekonomin har nått arbetsplatserna och arbetsplatserna kan vara var som helst, med vilka som helst. Möjligheten att bygga partnerskap, samarbeta och innovera når sin kulmen när ett proffs styr spacet.



Leader of Selfleaders

Självledarskap är här och förmågan att leda de som leder sig själva ställer höga krav. Det handlar om att uppmuntra allt som har minsta antydan till handlingskraftighet men också ha förmågan att stötta.



Extrainsatt roll för 2019:



I will make it happen care taker

Sociala medier som megafon och fötternas förmåga att fatta beslut gör att fler tar saken i egna händer. Med kraft och vilja att bidra, med målet inställt mot en bättre värld, tar den enskilde individen den viktigaste rollen i årets lista.



Källa: Hammer & Hanborgs nätverk december 2018. Frågan ställdes till 40.000 medlemmar. En längre framtidsspaning finns i boken ”Framtidens professionella liv”