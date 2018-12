Svensken som tog en plats i världens bästa basketlag – så investerar han sina miljoner

"Svenskar fattar inte hur stort det är att Jonas Jerebko spelar i Golden State Warriors", utbrister en tränare då vi diskuterar NBA efter dotterns basketträning.



Med ett Sverige där fotboll och hockey dominerar sportscenen medan basket har bemötts med kommentarer som att "man får knappt röra varandra" tar Sveriges bäste basketspelare genom tiderna Jonas Jerebko sig för pannan över sådana kommentarer.



"Det är löjligt. I NBA finner du världens bästa atleter som skulle kunna bli framgångsrika i vilken sport som helst."



Jonas Jerebko är ett lysande exempel på just det.



Med sitt bollsinne och resliga fysik där han mäter 2,08 i strumplästen blev han i stort sett bäst på alla sporter han gav sig på. Att han valde just basket föll sig naturligt då pappa Chris som hade spelat collegebasket vid Syracuse University i USA och mamma Elaine med svenska A-lagskamper på meritlistan mer eller mindre lät honom växa upp i bollhallen.



"Jag har föräldrarna att tacka för bra gener, men sedan tror jag att mitt självförtroende och vinnarskalle har gjort att jag inte har låtit mig påverkas av snacket runtomkring, utan har gått min egen väg."



Han konstaterar att Sverige med sitt Zlatanfokus fortfarande inte tycks ha förstått att basket är en av världens största sporter med nära en halv miljard utövare i drygt 200 länder och cirka 100 proffsligor för damer och herrar.



Med tanke på NBA:s stenhårda konkurrens är det en närmast osannolik bedrift att som Jonas Jerebko hålla sig kvar i ligan i 10 år. Snittet ligger på 2–3 år.



Något som har banat väg för sportens popularitet globalt var när USA bildade sitt första dreamteam vid OS i Barcelona 1992 och med storheter som Larry Bird, Karl "The Mailman" Malone, Charles Barkley och inte minst Michael Jordan pulvriserade allt motstånd på ett spektakulärt sätt.



På senare år har Jonas Jerebkos lag GSW med storstjärnor som Steph Curry och Kevin Durant dominerat NBA med mästerskapstitlar 2017, 2016 och även 2015.

Det råder inga tvivel om att Jonas Jerebkos många NBA-säsonger har gjort honom stormrik.





Jonas Jerebko



I november beräknade Expressen att han hade tjänat ihop 300 miljoner kronor.



"Du får inte glömma att jag betalar cirka 50 procent i skatt."



Det råder heller inga tvivel om att NBA har varit med om en explosiv ekonomisk utveckling.



Då Jonas Jerebko spelade för första klubben Detroit Pistons och var en sådan slitvarg att publiken iförd vikingahjälmar skanderade hans namn var laget värderat till 325 miljoner dollar.



Idag ligger värderingen på cirka 2,5 miljarder dollar, enligt Jonas Jerebko. Med en sådan utveckling säger det sig själv att lönerna har stuckit iväg.



Storstjärnor som Steph Curry drar in nära 38 miljoner dollar i år, medan Jonas Jerebko i jakten på titeln har varit beredd att sänka lönen i Utah Jazz på 4 miljoner dollar till 2,18 miljoner dollar i GSW.



Med tanke på smakstarten redan i premiärmatchen mot Utah Jazz då han genom att tippa i bollen avgjorde i slutsekunderna, spelade så bra i en match mot Atlanta Hawks att tränaren utsåg honom till MVP och han nyligen noterade 20 poäng mot toppklubben Toronto Raptors ser förhandlingsläget inför nästa säsong minst sagt ljust ut.



Parallellt med miljonregnet köpte han som inbiten Counterstrikespelare e-sportsorganisationen Renegades 2016.



Och trots sitt hektiska spelschema med 82 matcher enbart i grundserien, så gott som dagliga gymbesök och papparollen har det inte gått en dag utan att han har kommunicerat med Renegades.



Det har visat sig vara väl investerad tid.



"Lågt räknat är Renegades värderat till 300–400 miljoner kronor. Så det har varit en otroligt bra investering."



I jakten på sitt drömhus i Michigan fick han även smak för fastighetsaffärer och är idag delägare i ett byggbolag i Michigan. Dessutom har han investerat i alltifrån restauranger och juicebarer till gym.



Han låter sina affärspartner sköta ruljansen, medan all tid som blir över läggs på Renegades.



"Jag går in stenhårt för att Renegades ska bli världens bästa e-sportorganisation."



Även om Riksidrottsförbundet tidigast 2019 kan klassificera e-sport som en idrott räknar han med att sporten får liknande utvecklingskurva som NBA.



"E-sportens reklampengar blir allt större så inom ett par år är jag övertygad om att det inte ens är en fråga om e-sport ska betraktas som en idrott. Redan nu säljer stora arenor med matcher i League of Legends slut på biljetterna på 10 minuter.



Under sina många år i NBA har Jonas Jerebko mött minst 100 talanger som är bättre än honom, varav många har trott sig vara "störst, bäst och vackrast".



Få finns kvar i ligan idag.



"De har inte haft huvudet och viljan att göra vad som krävs. Jag skulle inte bli långvarig om jag gick in och tog 20 skott på plan. Så det gäller att förstå sin plats."



Med tanke på hur stor basketen är i världen, och att GSW-spelare som Steph Curry håller på att förändra den då han likt en dansare rör sig med bollen och tar 3-poängsskott så långt utanför linjen att försvararna står handfallna, räcker det med ett litet bråk mellan storstjärnan Kevin Durant och spelmotorn Draymond Green för att ge rubriker världen över.



"Det skrivs lika mycket i världen om spelarna i GSW som svenska medier skriver om Zlatan."



För att kunna hantera att uppmärksamheten har exploderat sedan han började spela för GSW hämtar han sina råd från en snäv krets bestående av pappa, spelaragenter och laget.



"Då jag stannade i Plannja tyckte folk att jag var för gammal och då jag gick till Italien tyckte man att jag hade skrivit på för fel lag. Jag försöker att inte lyssna på belackare i sociala medier."



Då som nu dyker slitvargen Jonas Jerebko upp cirka 1,5 timme före träningspasset.



"I Detroit lyckades jag i konkurrens med två killar som valdes tidigare i draften ta plats i förstafemman. Jag måste arbeta stenhårt då det alltid kan komma nya, hungriga spelare som vill ta min plats."



Just nu fokuserar han en vecka i taget med barndomsdrömmen i sikte – att vinna NBA.



Och även om han når målet räknar 31-åringen med att spela i ligan i många år till.



"Jag kan inte med mina cirka 15 minuter per match ha tagit lika mycket stryk i kroppen som LeBron James som har spelat cirka 40 minuter per match i tio år."



Efter NBA finns inga planer på att spela i Sverige eller övriga Europa, däremot möjligen i Asien där forne NBA-stjärnan Yao Ming har gjort basket till en stor sport.



"Den kinesiska säsongen varar bara 3–4 månader så skulle jag efter NBA bli erbjudan ett kontrakt där på ett par miljoner dollar skulle det kunna bli aktuellt."