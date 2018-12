Missbruksexperten: Mobilen har blivit vår nya cigarett – så blir du kvitt beroendet

”Uppmärksamhetsekonomin har vilselett oss. Vi måste ta tillbaka makten genom att utbilda företag och individer i hur tekniken påverkar oss.”

Det hävdar Patrik Wincent som är terapeut, entreprenör, författare och en av programledarna i den senaste säsongen av ”Lyxfällan”.



Tillsammans med vännen, innovatören, visionären och entreprenören Ove Fondberg har han bildat FondbergWincent.



Deras fokus ligger på att förändra beteendemönster hos både företag och individer. En av deras metoder är den så kallade 21-dagarsutmaningen för att arbeta förebyggande mot digital stress.



Namnet bygger på att tidigare behandlingar av missbruk visar att det är först efter tre veckor du börjar se tydliga resultat.



Som grundare av flera bolag har Ove Fondberg på nära håll sett hur smarta mobiler normaliserat ett beteende där den genomsnittliga användaren kontrollerar mobilen 300–350 gånger per dag.



”Jag var själv en sådan som vände med bilen om jag hade glömt att ta med mobilen till sommarstugan eller båten.”



Tidigt kunde han också se hur mejlen fick hans bolag att tappa identitet, gemenskap och glädje.



”Det var oerhört jobbigt att tappa känslan, men det kändes som att det knappt gick att stoppa utvecklingen.”



Det första tecknet på beroende är en normalisering där användaren vänjer sig vid snabba dopaminkickar som signalerar till hjärnan att vi inte får ha tråkigt.



Det är olyckligt eftersom just att ha tråkigt föder en massa kreativitet och därmed bidrar till lönsamhet.



Även om samhället är illa däran – små barn har använt mobiler och plattor så mycket att de börjar få svårt att greppa om pennor och klossar – finns tydliga tecken på att vi rör oss mot en postdigital era.



Dels handlar det om framväxten av den amerikanska ”Time Well Spent”-rörelsen med Googles före detta etikansvarige Tristan Harris som frontfigur, dels antirök­liknande kampanjer i skolor.



På sistone har det även seglat upp bolag som Yondr vars patenterade mobilfodral bland annat kan användas för mobilfria konserter.



”Vi har lärt oss att vi måste begränsa vårt matintag hur god maten än är. Precis på samma sätt måste vi börja lära oss att tänka digitala dieter.”



Den växande kritiken har bland annat bidragit till att bolag som Google, Apple och olika sociala mediebolag byggt in funktioner som enklare begränsar användningen.



Ove Fondberg tycker sig också se andra positiva signaler som att bolag som Ikea och Clas Ohlson gör reklam om att vi måste tillbringa mer tid tillsammans genom att minska det överdrivna mobilanvändandet.



Vill sig allt väl hamnar vi i den postdigitala eran där människan har slutat att vara slav under tekniken, menar de.



”Då kommer människans behov stå mer i fokus, medan de digitala verktygen mest kommer att betraktas som redskap”, säger Patrik Wincent.



Med virtual reality och mer avancerade versioner av Apples Siri på ingång menar de att den postdigitala eran inte handlar om att förkasta tekniken, utan att vi genom utbildning, inrättande av mobilfria zoner och annat kan lära oss att tänka om.



”De flesta lever i förnekelse. Sedan finns ett fåtal som är medvetna, men ändå vill dra full nytta av tekniken. Det är först då hela kollektivet i ett företag arbetar mot samma mål som det går att åstadkomma storverk”, säger Patrik Wincent.



Och ofta kan det bara handla om rent hyfs.



”Vi vet vad som är rätt och fel. Vi skulle aldrig hala upp mobilen under en jobb­intervju, men ser inte några som helst problem med att göra det under ett möte”, säger han.



Mobil detox i sex steg:



1. Stäng av mobilen på möten, luncher och raster.

2. Lägg den inte på bordet när du äter.

3. Motstå frestelsen att använda sociala medier under arbetstid.

4. Ta en promenad och lämna mobilen hemma eller på kontoret.

5. Ägna mer tid åt att prata med kolleger och vänner ansikte mot ansikte.

6. Köp en väckarklocka och bannlys mobilen helt från ditt sovrum.



De som har genomfört dessa rekommendationer fann att de blev mer medvetna om sin omgivning och kunde koncentrera sig bättre, konstaterar FondbergWincent.