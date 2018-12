Allt inför H&M:s rysarrapport på måndag

Med en aktie som mer än halverats sedan all-time-high, samtidigt som kursen rusat 30 procent de senaste tre månaderna, är frågan hur en avvikelse mot konsensus tas emot, åt endera hållet.

För exakt ett år sedan krossade marknaden aktien efter att försäljningen missat förhandstipsen rejält. Visserligen låg H&M i en lång nedåtgående trend sedan 2015, men kurskollapsen den 15 december i fjol på 13 procent blev det enskilt största på 16 år.



Den gången levererade H&M en försäljningsminskning för sitt fjärde kvartal på 2 procent. Väntat var en ökning på 5 procent. Det var även "betydligt under" bolagets egna förväntningar och bakom låg framför allt en svag utveckling i H&M-varumärkets fysiska och butiker.



Inför måndagen väntas H&M redovisa en ökning av sin totala försäljning på 6,5 procent för det fjärde kvartalet i lokala valutor. Detta enligt Infront Datas sammanställning 16 analytikers prognoser. Estimaten spretar rejält mellan en uppgång på 3 respektive 9 procent.



Kvartalet omfattar perioden september-november och enligt Textilwirtschaft har klädhandelns försäljning i Tyskland, som är H&M:s enskilt största marknad, backat med 13 procent i september, stigit 5 procent i oktober och gått upp med 1 procent i november.



Den svenska klädhandelns försäljning känns inte fullt så viktig men här kan i alla fall konstateras att kvartalet som helhet bjudit på ett försäljningstapp på 3-4 procent.



En av H&M:s större konkurrenter Inditex, som bland annat driver butikskedjan Zara, rapporterade nyligen. Inditex försäljning under perioden augusti-oktober missade analytikernas förhandstips något och aktien straffades på Madridbörsen. I sin rapport pekade Inditex bland annat på att bolaget under kvartalet valt att inte delta i de "omfattande rea-aktiviteter som präglade marknaden", något som i alla fall stärkt bruttomarginalen.



Vilken rea-aktivitet H&M ägnat sig åt blir tydligare i kvartalsrapporten som släpps förs i slutet av januari. Där får vi också reda på vilken butiksexpansionstakt H&M siktar på 2019. Vid utgången av det gångna verksamhetsåret, den 30 november, hade H&M-gruppen 4.968 butiker. Det innebär att det under året tillkom 229 butiker netto, att jämföra med det tillskott på cirka 240 butiker H&M tidigare bedömt.



Måndagens försäljningsrapport släpps klockan 8.00.