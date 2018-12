Svenska modekedjan Gina Tricot intar Kina

Svenska modekedjan Gina Tricot ger sig på den kinesiska marknaden med målet att öppna en flaggskeppsbutik på T-mall. Det framgår ur ett pressmeddelande.

”Att ta oss in på den kinesiska marknaden blir ett naturligt steg för oss då vi har vårt produktionskontor i Shanghai”, säger Magnus Månsson, VD Gina Tricot.



Lanseringen sker via sociala medieplattformen Wecat, som är en av världens största e-handelsplattformar och särskilt populär i just Kina. Genom den länkas kunderna till en online-butik där de kan köpa produkter från Gina Tricot.



”Ambitionen är att öppna en flagship store på T-mall under våren 2019. Det är en oerhört spännande tid vi går in i som bolag”, säger Magnus Månsson.