Starbreezes avgående finanschef ändrar uppgifter om insynsköp

Nu uppger Spelutvecklingsbolaget Starbreeze avgående finanschef Sebastian Ahlskog att han även sålde aktier den 16 november, dagen efter han skrevs in i spelbolagets loggbok för insiderinformation, rapporterar Dagens Industri på torsdagen.



Informationen i Finansinspektionens insynsregister reviderades sent på onsdagskvällen.



Nu uppges att Sebastian Ahlskog även sålde aktier den 16 november och det ska då ha handlat om 67 592 A-aktier till kursen 4,38 kronor per aktie. Det innebär att Sebastian Ahlskog definitivt sålde aktier efter att han formellt skrevs in i insynsregistret för att ha tagit del av insiderinformation.



Tidningen har sökt Sebastian Ahlskog utan resultat. Hans offentliga försvarare uppger att han inte har några kommentarer över huvud taget. Starbreeze uppger via sin IR-avdelning att bolaget inte har någon ytterligare kommentar.