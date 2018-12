Sophie Stenbeck: De här bolagen satsar jag på

"Vi har investerat mycket i USA men nu har vi börjat investera i Sverige också. Det är tidiga tech-bolag, mycket runt digital hälsa, e-handel och media", säger Sophie Stenbeck när vi ses på Fotografiska i Stockholm där Reach for Change har ett event för projektet "Tillsammans för integration".

Det är från New York Sophie Stenbeck driver Max Ventures som startades av hennes bror Max Stenbeck i september 2013.



"Ryan Darnell och jag har varit partners i Max Ventures i tre år nu. Från början var han partner med min bror men när han gick bort fortsatte jag med hans arbete."



Hittills består portföljen i Max Ventures av 47 bolag, bland andra de amerikanska bolagen Boxed, Zoomcar, Button och Drone Racing League.



Men sedan ett år tillbaka har Max Ventures alltså börjat blicka mot Sverige och hittills har fonden gjort ett par investeringar i svenska bolag.



Inför 2019 är planen att utöka närvaron i Sverige till fler platser än Stockholm samt ta in 25-35 miljoner dollar till en tredje fond nästa höst.



"Vi är väldigt aktiva men för mig är det inte så annorlunda att investera i for profit-bolag än att investera i non-profit. Allt handlar om att hitta entreprenörer och idéer som kan skala, så det är inte som att jag behöver stänga ned den ena sidan av hjärnan och sätta på den andra när jag byter fokus", säger Sophie Stenbeck.



Exempelvis har hon stenkoll på alla bolag som gått igenom inkubatorprogrammet i Reach for Change.



"De är redo för tillväxt och för nytt kapital. Genom programmet har de fått en kvalitetsstämpel. Tyvärr kan jag inte investera i alla men jag väljer de som resonerar med mig, finns i länder som jag fokuserar på och arbetar med frågor som jag brinner för."



För ett par år sedan var hon också medgrundare till Imperative, ett företag med syfte att hjälpa människor att hitta mening i sina arbeten.



"Jag var gravid då så det måste ha varit sex år sedan. Det var en investering i the purpose economy. Imperative började som en konsultfirma men har sedan byggt ett verktyg som företagen kan använda själva."



Sophie Stenbeck har suttit i styrelsen sedan start men lämnade nyligen sin stol.



"Jag lämnade nyligen styrelsen för att jag hade så många andra uppdrag att sköta. Men det är ett fantastiskt bolag som växer starkt."