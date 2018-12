H&M på fall efter konkurrentens svaga rapport och nya vinstvarningar

Spanska Inditex, som bland annat äger klädkedjan Zara, redovisar ett resultat efter skatt på 1,03 miljarder euro för det tredje kvartalet (augusti-oktober) i det brutna räkenskapsåret 2018/2019.

Genomsnittet av 15 analytikers estimat var ett resultat efter skatt på 1,05 miljarder euro, enligt Infront Data.

Nettoomsättningen uppgick till 6,41 miljarder euro. Väntat var en nettoomsättning på 6,65 miljarder euro.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, hamnade på 1,59 miljarder euro. Väntat här var 1,64 miljarder euro.

Inditex upprepar dock sin prognos om en jämförbar försäljningsökning på 4-6 procent under bolagets andra halvår (augusti 2018-januari 2019).

Det framgår av delårsrapporten.

Hittills under perioden, från augusti till och med november, har den jämförbara försäljningen stigit med 3 procent. Enbart under perioden oktober-november var ökningen 5 procent.

Bruttomarginalen under årets nio första månader steg 0,6 procentenheter till 58 procent. Under det tredje kvartalet enskilt steg marginalen 1,1 procentenheter och i rapporten förklarar Inditex den ökningen med att bolaget under kvartalet valde att inte delta i de "omfattande rea-aktiviteter som präglade marknaden".

Samtidigt rapporteras att klädkedjan Superdry, baserat i England men med japanskt tema, vinstvarnar på nytt.

Det rapporterar Bloomberg News.

Bolaget har brutet räkenskapsår och redovisar en justerad vinst om 13 miljoner pund för det första halvåret.

Inför halvårssiffrorna varnade bolaget i oktober för att varmt väder tyngde bolaget. Nu meddelas det att den justerade vinsten per aktie för året 2018/2019 förväntas bli mellan 55 och 70 miljoner pund. Guidningen ligger runt 17-35 procent under konsensus, bedömer Berenberg enligt Bloomberg News. Enligt investmentbanken fanns det en oro på marknaden för att bolagets utveckling skulle vara fortsatt tuff men att denna varning kan ha antagits varit skarpare än befarat.

H&M-aktien toppar storbolagens förlorarlista efter en halvtimmes handel med en nedgång på 3 procent hittills idag.