Brexitrysaren: Misstroendeomröstning mot May i kväll

Tillräckligt med röster har kommit in för att väcka en misstroendeomröstning riktad mot premiärminister Theresa May som ledare för Tories.

Det uppger Graham Brady, ordförande för 1922-kommittén som kan väcka frågan om 15 procent av ledamöterna i parlamentet, nu 48 stycken, begär det, rapporterar Reuters.

En omröstning kommer att hållas underhuset mellan klockan 18 och 20 (brittisk tid) på onsdagen, och ett besked ges så snart som möjligt därefter.

Det som har lett till det interna missnöjet med Theresa May är brexit-avtalet. Den nuvarande uppgörelsen med EU kring utträdet har kritiserats av många inom det egna partiet så väl som från oppositionen.



Men Storbritanniens premiärminister kommer att bestrida kvällens förtroendeomröstning kring hennes ledarskap. Det uppgav Theresa May vid en presskonferens, rapporterar bland annat Sky News.



"En förändring av ledarskap skulle riskera vårt lands framtid", sade Theresa May som menar att det riskerar att fördröja eller till och med stoppa brexit.