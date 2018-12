Störningar i Swish – kunder kan inte betala

Just nu upplever ett flertal kunder störningar i Swish. Betalappen meddelar på hemsidan att man ”arbetar med att rätta det uppkomna felet och återkommer när status har ändrats”

De som upplever problem uppmanas kontakta sin bank med frågor om betalningar.



Enligt Per Ekwall, pressansvarig för Swish, upp komfelet efter ett planerat underhållningsarbete. Det skriver Dagens industri.



Felet uppstod under tisdagsmorgonen, strax före klockan sju. Det påverkar alla anslutna banker och gör att du som kund inte kan genomföra betalningar, säger Per Ekwall till Di.