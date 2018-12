Ikea-bolaget fortsätter tanka H&M-aktier

Interogo, som ingår i Ikea-sfären och som har hand om gruppens finansiella investeringar, har under november köpt ytterligare drygt 2,2 miljoner aktier i H&M.

Det framgår av en uppdaterad ägarlista som bolaget lagt ut på sin hemsida.

Interogos H&M-innehav ligger i bolaget IH Capital HC1 och det uppgick till nästan 12,3 miljoner aktier, motsvarande 0,7 procent av kapitalet och 0,4 procent av rösterna i slutet av oktober.

Innehavet har fram till slutet av november ökat till drygt 14,5 miljoner aktier, motsvarande 0,9 procent av aktierna och 0,4 procent av rösterna.

Posten är nu värd cirka 2,3 miljarder kronor och Interogo är nu H&M:s elfte största ägare enligt sammanställningen på bolagets hemsida.

Interogo, som är baserat i Schweiz och som kontrolleras av en Ingvar Kamprad-grundad stiftelse, gick in i H&M under september och utökade innehavet under oktober.

Som Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat finns det personmässiga kopplingar mellan H&M och Ikea-sfären.

Anders Dahlvig, tidigare vd för Ikea och styrelseledamot i H&M sedan 2010, har tidigare jobbat mycket nära de två personer, Hans Gydell och Søren Hansen, som har det yttersta ansvaret för Interogos investering i klädbolaget. Dessutom satt H&M:s storägare och styrelseordförande Stefan Persson i Ikeas styrelse under några år på 1990-talet.

Interogos investeringar är enligt bolagets hemsida indelade i tre områden: fastigheter, fonder som hanteras via bolaget IFM i Luxemburg samt Nalka Invest som fokuserar på nordiska små- och medelstora bolag.

Nyckelpersonerna på Interogo har tidigare tackat nej till Nyhetsbyrån Direkts intervjuförfrågningar. Anders Dahlvig vill inte heller kommentera, skrev han i ett mejl till Direkt i mitten av november.