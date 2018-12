De tjänar mest i hela Sverige

Fler och fler techprofiler blir allt rikare. Som Veckans Affärers kartläggning över Sveriges alla miljardärer visar, är många av årets nykomlingar verksamma inom tech – och det är den kategori som fortsätter öka allra mest för varje år.



Läs mer: Här är Sveriges alla miljardärer 2018.



Av de som tjänade mest under 2017 toppade King-grundaren Sebastian Knutsson listan med 171 530 200 kronor, enligt uppgifter från skatteverket som Expressen tagit del av.



Sebastian Knutsson startade bolaget King tillsammans med Lars Markgren, Patrik Stymne, Thomas Hartwig och Riccardo Zacconi. Och tack vare mobilspelet Candy Crush har King genererat enorma summor.



I november 2015 köpte speljätten Activision Blizzard ut svenska King från New York-börsen för 50 miljarder kronor och Sebastian Knutsson satt kvar som kreativ chef efter försäljningen.



Mycket av inkomsten återinvesterar han i ett flertal startups med miljöfokus, skriver Expressen.



Spelprofilen Partick Söderlund, som kvalar in på en andraplats, lämnade sin chefstjänst på EA i somras, där han hamnade efter att den amerikanska speljätten köpte den svenska studion Dice.



Nu ska han, tillsammans med andra veteraner från Dice, dra igång Embark Studios. Enligt sajten äger Patrick Söderlund 54 procent av aktierna i det nya bolaget.



Läs mer: Bäst betalde svensken startar ny spelstudio – som redan är miljardvärderad



Här är de 10 som tjänade mest i hela landet 2017:

1. Sebastian Knutsson, 50, Stockholm 171 530 200 2. Patrick Söderlund, 45 Ekerö 162 409 600 3. Ane Uggla, 70, Stockholm 84 004 600 4. Bengt Einar Braun, 72, Stockholm 61 085 100 5. Thomas Hartwig, 43, Lidingö 54 741 800 6. Leif Östling, 73, Stockholm 46 234 600 7. Fredrik Knagenheim-Karlsson, 56, Danderyd 38 668 300 8. Jan Carlsson, 58, Stockholm 36 308 800 9. Per Hillström, 55, Stockholm 34 737 600 10. Johan Karlström, 61, Stockholm 34 696 200