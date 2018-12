"Som vi gjorde med tobaken 1965" - Brittiska spelbolag slutar med tv-reklam under matcher

Större brittiska bettingbolag ska upphöra med TV-reklam under livesportsändningar enligt Financial Times.

Detta görs som en åtgärd bland bolag som William Hill, Ladbrokes-Coral och Betfred efter ökade regleringar i branschen.

Främst är det fotboll som påverkas enligt Financial Times.

"Vi måste göra som vi gjorde med tobaken 1965. Stoppa all reklam för betting på TV, speciellt under livesport sammanhang och en timme före och en timme efter" sade Lord Chadlington, sade en medlem i House of Lords rapporterat av Financial Times.

William Hill tappar 2,05 procent på Londonbörsen.