"Skräckindexet" sticker ut – stiger 19 procent

Börserna föll på bred front också i Asien då åtgärden belyser hur spänd stämningen är mellan USA och Kina inför kommande handelssamtal. De amerikanska börsterminerna indikerade nya nedgångar.

Läs mer: Huaweis finanschef gripen på USA:s begäran – kinesiska börser faller

Rejält på plus handlades i stort sett bara volatilitetsindexet VIX, känt som "fear index", som steg 19 procent. Vid 14.45-tiden var VIX upp drygt 15 procent.

VIX räknas ut av Chicago Board Options Exchange och baseras på optioner som ställs mot S&P 500-indexet i syfte att fånga börsens förväntningar på volatiliteten. När marknaden tror på en nedgång stiger indexet generellt.

På råvarumarknaderna föll basmetallpriserna samtidigt som oljepriserna rasade sedan Saudiarabien flaggat för lägre produktionsminskningar än marknaden hoppats på.

Bland svenska aktier stod Ericsson, som konkurrerar med Huwawei, ut med en uppgång vid lunchtid. Även detaljhandelskedjan Clas Ohlson hade en bra dag i spåren av en analytikeruppgradering efter onsdagens kvartalsrapport.

Vid 12-tiden var Stockholmsbörsens OMXS30-index ned 2,2 procent till 1.447, den lägsta nivån på drygt 2 år. Aktier för 5,3 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

Vid 14.45-tiden var OMXS30-indexet ned 2 procent.

I Tyskland och Frankrike var motsvarande index ned 2,4 respektive 2,2 procent vid 12-tiden..

Hexagon tog bottenpositionen i storbolagsindexet med en nedgång på drygt 6 procent till 413 kronor. Barclays har sänkt sin rekommendation för aktien till undervikt, med riktkursen sänkt 200 kronor till 430 kronor.

Konjunkturkänsliga råvaru- och verkstadsbolag hade överlag en tung förmiddag. Priserna på koppar och zink backade i storleksordningen 1,5 procent och både Boliden och Lundin Mining förlorade över 4 procent.

Brentoljan föll nästan 5 procent till under 59 dollar per fat sedan Saudiarabiens oljeminister indikerat att en produktionssänkning kring 1 miljon fat per dag vore lämplig. I marknaden har det funnits förhoppningar om produktionsminskningar på upp till 1,5 miljoner fat. Lundin Petroleum föll drygt 5 procent och IPC över 6 procent.

Bland verkstadsbolagen noterades nedgångar på cirka 4 procent för bolag som SKF, Atlas Copco och Sandvik.

Autolivs depåbevis sjönk 3,6 procent sedan bolaget reserverat nästan 1,9 miljarder kronor relaterat till EU-kommissionens pågående utredning om konkurrensbrott. Tidigare spekulationer om böternas storlek har legat i häradet 400-500 miljoner kronor, enligt analytiker som Nyhetsbyrån Direkt talat med.

Bland förlorarna märktes även Volvo, som tappade 3,5 procent på onsdagen i spåren av nordamerikansk statistik som visade fallande lastbilsförsäljning i november. Aktien sjönk 2,7 procent.

Även Telia, som på onsdagen aviserade försäljningen av den problemtyngda uzbekiska verksamheten, gick med en nedgång på 0,8 procent bättre än index. Detsamma gällde för Astra Zeneca, vars vd dementerat avgångsrykten, samt flera av storbankerna. Bäst i sektorn var Nordea, som tappade 1 procent.

Efter onsdagens rapport har Clas Ohlson fått en höjd rekommendation av SEB som höjer aktien till köp från tidigare sälj. Hemmafixaraktien trotsade den dystra börsstämningen och avancerade knappt 4 procent.

Två aktier började handlas på torsdagen: kundhanteringsbolaget Lime på Stockholmsbörsen och gamingbolaget Beyond Frames på Spotlight. Lime handlades till 73:75 kronor, ett par procent över teckningskursen 72 kronor. Beyond Frames föll däremot långt under teckningskursen 8:70 och vid lunchtid ägare till 6:48 kronor.

Läs mer: VR-bolaget Beyond Frames faller 35 procent i börspremiären

De amerikanska börseterminerna pekade omkring 1,7 procent ned. Handeln var periodvis så intensiv att handeln på CME stoppades, rapporterar Market Watch.