Rapport: Footlocker och Skecher kan göra mycket mer för att förhindra tvångsarbete

Organisationen Know The Chain ser i en årlig rapport över hur skotillverkare och skoförsäljare arbetar för att få bort tvångsarbete från sina leverantörskedjor.

Enligt rapporten karaktäriseras skotillverkningssektorn av komplexa och dunkla leverantörskedjor och hård priskonkurrens.

Rapporten har i år rankat 43 bolag efter sju mått, däribland hur rekryteringen fungerar, spårbarhet och riskkoll och inköpsrutiner. Den sammanvägda maxpoängen för ett bolag är 100 poäng. Genomsnittspoängen i år är 37.

Högst poäng av de undersökta bolagen får Adidas med 92 följt av Lululemon med 89.

Adidas och Lululemons höga poäng beror på deras arbete med att adressera risker vid rekryteringen, skriver Know The Chain i rapporten. De tillhör det fåtal bolag som kan bevisa att arbetare under det första steget i deras leverantörskedjor kan lämna in klagomål.

Svenska H&M placerar sig över genomsnittet med 65 poäng, strax över Nike som får 63 poäng.

Amerikanska Footlocker och Skecher får lägre poäng, med 12 respektive 7 poäng. Även Louis Vuitton och Prada sticker ut negativt med respektive 5 poäng.

Tre bolag, Shimamura, Youngor Group och Zhejian Zemir Garment får 0 poäng.

Know The Chain är ett partnerskap bestående av bland annat Sustainalytics och Humanity United, som är finansierat av Ebay-grundaren Pierre Omidyars stiftelse.