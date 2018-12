Juridiskt bindande avtal - nu kan du skriva under med BankID

TellusTalk är specialister på säkra, digitala meddelandetjänster. Bolaget vänder sig till företag, kommuner, landsting och statliga verk. Nu tar man ett nytt steg ut mot den stora allmänheten och hoppas att den digitala resan ska fortsätta vid våra köksbord. Sedan ett halvår tillbaka har alla med svenskt BankID nämligen möjlighet att signera juridiskt bindande avtal med några enkla klick.

”Samhället har varit och är fortfarande lite yrvaket när det gäller digitala signeringstjänster. Med vår gratistjänst min.ebox.nu ligger vi i framkant inför den utveckling som komma skall”, säger Peder Holst, marknadsansvarig på TellusTalk.

Men är det juridiskt bindande?

Ja, en avancerad elektronisk underskrift som denna kan liknas vid en bevittnad underskrift och har alltså ännu högre bevisvärde än en vanlig underskrift på papper. Du kan läsa mer om elektroniska signaturer på elektronisksignering.se.

TellusTalk AB TellusTalk AB startade sin verksamhet maj 1998. Affärsidén då som nu var att erbjuda företag och organisationer meddelandetjänster via internet. I dag har TellusTalk över 1000 kunder, spridda inom de flesta branscher i ett stort antal länder. TellusTalks tjänster används flitigt inom t ex transport och logistik, vården, bemanning, IT-drift, larmhantering, besiktning (MMS), marknadsföring (kund/sms-klubbar), säkerhet och nyhetsbrev. TellusTalk AB är privatägt och företagsgruppen omsätter ca 100 MSEK. Läs mer om min.ebox.nu här

”Min.ebox.nu använder BankID för identifiering och PAdES för att låsa dokumentet. Det innebär att det är skyddat mot ändring, uppfyller kraven i eIDAS och är baserat på en internationellt accepterad standard för elektronisk signerade dokument. Andra lösningar har långt ifrån lika högt bevisvärde, till exempel de som baseras på ett klick i ett mail där mottagarens IP-adress sparas som identifiering”, berättar Jessica Pietsch, säljare på TellusTalk.

min.ebox.nu är enkel att använda

Varken användarnamn eller lösen behövs – enbart ett BankID. Man loggar in, skriver ett meddelande eller laddar upp filer man vill dela under säkra former. En länk skapas till meddelandet som man kopierar och delar. Alla deltagare loggar in med BankID för att kunna läsa meddelandet. Om man vill så kan man begära att mottagarna ska signera med BankID också. Det syns tydligt vilka som loggat in och vilka som skrivit på och när meddelandet är påskrivet kan man spara ner den krypterade pdf-filen med alla signaturer samlade.

”Om man ska köpa en bil till exempel kan man be säljaren dela uppgifter om bilen som pris, skick och annat man kommit överens om. När båda loggat in på min.ebox.nu med BankID så blir parterna automatiskt identifierade för varandra. Sen kan båda signera elektroniskt och man har ett juridiskt bindande avtal. Det är inte ovanligt med bedrägerier när affärer görs upp på nätet och med min.ebox.nu minskar man risken att bli lurad”, säger Jessica Pietsch och fortsätter:

”Bouppdelningar är ett annat exempel där det kan vara praktiskt att dela dokument och sköta påskrifter genom ett elektroniskt förfarande. Vill man vara extra säker på att ingen obehörig ska komma åt länken kan man göra den lösenordskyddad.”

Digitaliseringen tar allt större plats i våra liv. Signeringstjänster blir allt vanligare, men idag finns det inga andra fristående tjänster som är kostnadsfria.

”Vi kommer inte att ta betalt för den här tjänsten, vi vill att det ska vara fortsatt enkelt och kostnadsfritt. Men härifrån har man möjlighet att växla upp till en företagstjänst med fler funktioner som kan hantera större volymer”, avslutar Peder Holst.