Efter dödsolyckan: Uber testar självkörande bilar igen

Ubers självkörande bilar testas igen i USA efter en dödlig krasch för åtta månader sedan. Det rapporterar New York Times.



Testerna är nu betydligt mindre i skala och kommer ske i den amerikanska staden Pittsburgh. Testerna inleds om ett par veckor.



Bilarna kommer inte få köra på natten eller i blött väder. Vidare begränsas maxhastigheten till 25 miles per hour, motsvarande cirka 40 kilometer i timmen. Detta jämfört med 55 miles per hour vid föregående test.

På ett personalmöte nyligen medgav Ubers vd att bolaget tidigare brustit i sitt program för självkörande bilar. "Vi klantade oss", sade han enligt New York Times.

Bilen som användes vid den dödliga olyckan var en Volvo XC90, utrustad med flera kameror.

Senaste kvartalet gjorde Uber en förlust på motsvarande 9 miljarder kronor.