De är världens mäktigaste kvinnor

De är politiker, näringslivschefer, mediemoguler och tech-toppar. I år listar Forbes återigen de 100 mäktigaste kvinnorna i världen och det är en prominent skara.



I toppen, på plats nummer fem finns miljardären Abigail Johnson, vd för Fidelity Investments – en av världens största kapitalförvaltare, som grundades av hennes farfar.



Abigail Johnson har tagit många nytänkande initiativ i den 72 år gamla firman. I år lanserade Fidelity avgiftsfria fonder för millennials och en plattform för kryptovaluta som ska göra digitala tillgångar tillgängliga för investerare. Hon är också drivande i att lyfta kvinnliga ledare.



Fjärde platsen på listan går till General Motors vd Mary Barra, som har arbetat hårt för att göra GM till en stark och lönsam spelare. Hon har investerat flera miljarder i eldrivna- och självkörande fordon och det beslutet ledde till en tuff omorganisering som kostade 14 000 personer sina jobb. Det gick Mary Barra ut med i slutet av november i år.



Mary Barra är den högst betalda chefen av alla i USA:s ”tre jättar” (General Motors, Ford och Fiat Chrystler) och kammade under förra året hem 22 miljoner dollar.





Christine Lagarde Foto: Ian Langsdon



På plats nummer tre finns Internationella valutafondens (IMF) högsta chef, Christine Lagarde. Hon leder arbetet med att ge IMF:s 189 medlemsländer ekonomisk övervakning och vägledning.



Under Christine Lagarde tid i toppen har IMF arbetat med Eurokrisen, hanterat olika tillväxtmarknader och Trumps hot om USA:s handelskrig med Kina.



Andraplatsen knips av Storbritanniens premiärminister – Theresa May, som efterträdde David Cameron efter hans avgång 2016 i samband med brexit.



Sedan dess har Theresa May spenderat de senaste två åren med att förhandla om utträdet trots hårt motstånd från opponenter så väl som inom det egna partiet.



Angela Merkel Foto: Kay Nietfeld



Den som toppar listan som den absolut mäktigaste kvinnan just nu är Tysklands förbundskansler, Angela Merkel.



Hon blev den första kvinnan någonsin att anta rollen i Tyskland när hon blev vald 2005.



Under sin tid har hon bland annat styrt landet ur en finansiell kris och tillbaka till tillväxt, som en av Europas mäktigaste ledare.



Tidigare i höst meddelade Angela Merkel dock att hon inte kommer ställa upp till omval som partiledare för CDU i december och inte heller som förbundskansler i ytterligare en mandatperiod i valet 2021. Hon är däremot redo att fortsätta som förbundskansler till valet 2021.