Här är bokmalen Bill Gates fem favoritböcker från i år

Enligt Bill gates är julledigheten ett ypperligt tillfälle att plöja riktigt bra böcker. Och att antingen ge eller få en bok i julklapp är inte fel det heller, menar han.



Nu delar Microsoft-grundaren med sig av sin årliga lista på Gates Notes där han rankar det bästa han har läst från året som gått.



Här är Bill Gates 5 favoritböcker från i år:



Educated

Av: Tara Westover



En memoar om en ung tjej som växte upp i ett mormonskt hushåll och förbjöds att gå i skolan. Hon flyr hemmet för att kunna utbilda sig och avtjänar en doktorsexamen från Cambridge University.



”Jag trodde aldrig att jag skulle kunna relatera till en historia som denna men Tara Westover är en sådan bra författare att hon fick mig att reflektera över min egen barndom medan jag läste denna bok”, skriver Bill Gates.



Army of None

Av: Paul Scharre



En Pentagon-försvarsexpert och man som tidigare varit verksam i det amerikanska försvaret undersöker vad det skulle innebära att ge maskiner auktoritet över beslutet om liv eller död.



”Denna tankeväckande titt på AI i krigsföring är svår att lägga ner.”



Bad Blood

Av: John Carreyrou



En berättelse om biotech-startupen Theranos stora genomslag – följt av dess hårda fall. Boken är skriven av den prisbelönta journalisten som var först ut att avslöja vad som pågick bakom stängda dörrar, och följde sedan historien från början till slut, trots påtryckningar och hot.



”Den här boken har allt: bedrägeri, företagsintriger, förstörda familjeförhållanden och en avlivning av ett bolag som en gång värderades till 10 miljarder dollar.”



21 Lessons for the 21st Century

Av: Yuval Noah Harari



I denna bok undersöker Harari några av vår tids viktigaste frågor med allt från terrorism till fake news och invandring.



”Om du känner dig överväldigad av världens tillstånd idag, är denna bok ett hjälpsamt verktyg när det kommer till hur man ska tänka på de utmaningar vi står inför.”



The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness

Av: Andy Puddicombe



Den före detta buddhistmunken tillika en av Storbritanniens främsta experter inom mindfulness, Andy Puddicombe, har en mission i livet: att få alla att ta 10 minuter av sin dag till att vara helt närvarande.



”Mitt 25-åriga jag skulle nog skoja om den här. Men jag och Melinda har verkligen börjar uppskatta meditation på senaste, och det här är en perfekt introduktion för den som är intresserad.”