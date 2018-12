Tog in 44 miljoner kronor via crowdfunding innan konkursen – nu kan högst 70 000 kronor räddas till aktieägarna

Kronfönster, som tagit in stora summor genom crowdfundingsajten Pepins, gick i konkurs i november och utsikterna för investerarna att få tillbaka några större summor är små.

Kronfönster, som grundades 2015 och sålde fönster och dörrar via butik och på nätet, inledde den 8 november sin konkurs.

För två år sedan tog Kronfönster in 35 miljoner kronor från 1 200 investerare via crowdfundingplattformen Pepins och i våras tog bolaget in ytterligare 9 miljoner kronor i en nyemission.

Utsikterna för att investerarna ska få tillbaka några pengar efter konkursen ser mörka ut, rapporterar Breakit och hänvisar till ett uttalande från Pepins.

"Slutsatsen är att det sannolikt inte blir någon utdelning från konkursen till Kronfönster Partners Sweden AB", skriver Pepins på den egna sajten.

Pepins uppger att Kronfönster Group AB vid utgången av november hade 71 495 kronor i likvida medel.

Men även den här blygsamma summan kommer sannolikt att minska innan den eventuellt kommer aktieägarna till del.

"Aktieägarna kan besluta om att likvidera bolaget eller driva det vidare. Skulle bolaget likvideras delas återstående medel ut till aktieägarna. De likvida medlen som finns idag motsvarar cirka 3 öre per aktie men själva likvidationen kan komma att ta stora delar av likviden i anspråk genom kostnader för t ex likvidator, annonsering för kallelse till stämma mm", skriver Pepins.

Ett nytt bolag, som ägs av Kronfönster tidigare tillförordnade vd, har förvärvat verksamheten och ett litauiskt dotterbolag, skriver Pepins.

Den nya ägaren utesluter inte en nyemission i det "nya" bolaget under 2019.

I fjol omsatte Kronfönster 55 miljoner kronor och gjorde en förlust på 5 miljoner kronor. Enligt Breakit var det en större satsning på en fabrik i Polen som stjälpte Kronfönster.

