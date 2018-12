Starbreeze ansöker om rekonstruktion, vd:n lämnar och aktien rasar 60 procent

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Beslutet baseras på likviditetsbrist och bedöms vara nödvändigt för att ge Bolaget den tid som behövs för att kunna förhandla en långsiktig finansiell lösning samt genomföra operativa och organisatoriska förändringar", skriver bolaget.

Rekonstruktionen avser Starbreeze AB samt de svenska dotterbolagen Starbreeze Publishing, Starbreeze Production, Starbreeze Studios och Enterspace och Enterspace International.

Bolaget slopar tidigare kommunicerade mål för fjärde kvartalet 2018 och 2020.

Enligt pressmeddelande indikerar den senaste statistiken för bolaget spel Overkill's The Walking Dead att likviditetsbrist uppstår i bolaget under januari 2019.

"Inom ramen för rekonstruktionen utgår lön till anställda i Starbreeze och verksamheten fortsätter som vanligt. Under rekonstruktionsperioden får inte betalning ske till leverantörer för arbete eller material gällande perioden upptill ansökningsdatum för företagsrekonstruktion. Däremot kommer leverantörer få betalt för arbete utfört under rekonstruktionsperioden", skriver bolaget om vad som kommer hända under rekonstruktionsprocessen för vilken bolaget föreslagit Lars Söderqvist från advokatfirman WSA som rekonstruktör.

Starbreeze vd Bo Andersson lämnar sin tjänst med omedelbar verkan och bolagets vice vd Mikael Nermark blir tillförordnad vd. Bo Andersson lämnar dessutom på egen begäran omgående sina uppdrag i Starbreeze styrelse.

Starbreeze styrelse har ansökt om företagsrekonstruktion och har även gett ledningsgruppen i uppdrag att göra en översyn av verksamheten och bolaget har initierat ett program för att sänka kostnaderna och fokusera på kärnverksamheten.

"I denna fas behöver Starbreeze en annan typ av ledarskap och vi har därför beslutat att ge Mikael Nermark vårt fulla mandat att ansvara för denna nya fas", säger Michael Hjorth, styrelseordförande i Starbreeze.

Mikael Nermark har varit vice vd i Starbreeze sedan 2009 och han var vd under perioden 2011 till 2013.

Bo Andersson ägde 19 miljoner A-aktier och 1,3 miljoner B-aktier i Starbreeze, motsvarande 6,3 procent av kapitalet och 23,7 procent av rösterna per den 19 november, enligt ägardatatjänsten Holdings.

