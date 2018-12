Börsrally i Asien efter vapenvilan i handelskriget

De asiatiska börserna var rejält på plus under måndagen efter G20-mötet under helgen där USA och Kina kommit överens om att inte eskalera handelsdispyten länderna emellan utan ger sig själva tre månader för att försöka hitta en väg framåt.





Marknadstemperatur klockan 07:00

===================================

kl 7:00

MSCI Asia Apex 50 +2,6%

Nikkei 225 +1,0%

Hongkong Hang Seng +2,4%

Kinas Shanghai Comp +2,7%

Kinas Shenzhen Comp +3,4%

Taiwan Taiex +2,5%

Sydkorea Kospi +1,7%

Indien BSE Sensex 30 +0,3%

Singapore Straits +2,1%

Australia S&P/ASX200 +1,8%

USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping träffades vid G20-mötet i Buenos Aires i helgen.

Enligt ett uttalande från Vita huset har Trump lovat att "inte denna gång" höja tullarna från 10 till 25 procent på kinesiska varor för ett värde av 200 miljarder dollar från årsskiftet, i utbyte mot kinesiska köp från USA.

"Kina har kommit överens om att köpa en ännu inte specificerad, men betydande, summa av jordbruks-, energi-, industri- och andra produkter från USA för att minska handelsobalansen mellan våra länder", skriver Vita huset.

Kina ska omedelbart börja köpa jordbruksprodukter från USA.

Ledarna var även överens om att direkt börja samtal om strukturella förändringar vad gäller framtvingad tekniköverföring, skydd för immateriella rättigheter, icke-tariffära handelshinder, cyberstölder och tjänstehandel.

Länderna är eniga om att de ska försöka fullborda denna "transaktion" inom 90 dagar, och om det inte sker kommer USA:s tullar att höjas från 10 till 25 procent.

Den kinesiska regeringens toppdiplomat, statssekreterare Wang Yi, konstaterade att samtalen skett i en "vänlig atmosfär".

"De båda presidenterna var överens om att båda sidor kan och måste få de bilaterala relationerna rätt. Diskussionerna om ekonomiska och handelsfrågor var mycket positiva och konstruktiva. De båda ledarna nådde konsensus om att stoppa en ömsesidig ökning av nya tullar", sade han.

Han bekräftade att Kina är redo att öka importen i enlighet med sina behov på den inhemska marknaden och folkets behov, inklusive produkter från USA, för att gradvis minska obalansen i den dubbelriktade handeln.

"De båda sidorna var överens om att öppna sina marknader, och då Kina går vidare med sina reformer, så kan USA:s legitima oro lösas progressivt", sade han.

De ska "skynda på" förhandlingarna för att i slutändan uppnå fullständigt borttagande av alla ytterligare tullar.

Mötet mellan ledarna varade i två och en halv timme. Donald Trump sade i början av mötet att han hoppades att de skulle uppnå något "stort" vad gäller handeln för de båda länderna. Han framhöll att deras "otroliga relation" var skälet till att de kan göra framsteg.

Xi Jinping sade att länderna bara genom samarbete kan uppnå fred och välstånd.

Danske Bank noterar att uppgörelsen är goda nyheter för finansmarknaderna och den globala ekonomin då det banar väg för ett riktigt avtal under 2019, som tar bort alla införda tullar och leder till en öppning av den kinesiska marknaden.

"Trumps behov av ett avtal med Kina och en stark amerikanska ekonomi då han går in i valkampanjen 2020 ökar chanserna för ett slut på handelskriget under 2019", skriver Danske Bank.

Även om det kan bli gupp på vägen tror de på ett avtal nästa år och chanserna har ökat för att det kommer så tidigt som i slutet av första kvartalet.

"Men den långsiktiga rivaliteten mellan USA och Kina är här för att stanna. Det väntas skifta från handelskrig till teknikkrig och rivalitet på den globala scenen", skriver Danske Bank.

Kerry Craig på JPMorgan Asset Management noterar också att det bakom handelsspänningarna finns strategisk positionering mellan dessa ekonomier och att det kommer att vara nervöst tills frågor om tekniköverföring och immateriella rättigheter har lösts.

"Små ljusglimtar som dessa skapar taktiska möjligheter för investerare, men totalt sett skulle vi vara mer försiktiga i vår positionering inför 2019", sade han till Bloomberg News.