Glatt på Wall Street efter urstark dag – här är allt du behöver veta inför börsdagen

New York-börsen hade i går sin bästa dag sedan i mars. Nasdaq steg 3 procent. I Stockholm väntas högre kurser.

Stockholmsbörsen väntas inleda torsdagen på plus i kölvattnet av gårdagens starka USA-utveckling, även om den efterföljande handeln i Asien har rört sig mer sidledes. Torsdagens nyhetsflöde innehåller även en uppseglande konflikt i Oasmias ägarled.

Elekta har släppt kvartalssiffror under förväntan nu på morgonen. Under dagen hålls ett antal kapitalmarknadsdagar bland annat med SKF och Tieto.

Vid 8.35-tiden pekade terminerna för tyska DAX- och franska CAC 40-index 0,6-0,7 procent upp. IG:s förhandel indikerade en öppning för Stockholmsbörsens OMXS30-index med 0,7 procent upp.

Strålterapibolaget Elekta redovisar ett ebita-resultat på 601 miljoner kronor för sitt andra kvartal. Analytiker hade räknat med 612 miljoner, enligt Infront Data. Även orderingången, som bolaget beskriver som det mest negativa i delårsrapporten, var sämre än förhandstipsen.

I nyhetsflödet i övrigt:

* Gruvbolaget Lundin Mining levererade en ny treårsprognos som indikerade en höjning av den väntade koppar- och nickelproduktionen, men en sänkning av kommande zinkproduktion. Bolaget aviserade också ett aktieåterköpsprogram värt i storleksordningen 2,3 miljarder kronor.

* SKF investerar 150 miljoner kronor i automatisering av tillverkning, enligt ett besked inför torsdagens kapitalmarknadsdag där bolaget inte nämner något om finansiella mål eller utsikter.

SKF:s presschef Theo Kjellberg säger i en uppföljande kommentar till Nyhetsbyrån Direkt att de finansiella målen, liksom utsikterna för det fjärde kvartalet, står fast, alltså utan förändringar. Inför kapitalmarknadsdagen har det förekommit spekulationer om att SKF skulle ändra de finansiella målen.

* Fastighetsbolaget Stendörrens oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att säga inte acceptera EQT Real Estates uppköpserbjudande.

* Oasmia har tecknat ett femårigt produktionsavtal med Baxter Biopharma för global kommersiell produktion av Apealea. Oasmia ska dessutom ha en extra bolagsstämma efter begäran av storägaren Per Arwidsson som "utan grund" hävdar rätt till teckningsoptioner, uppger bolaget. Arwidsson har inlett rättsliga åtgärder mot Oasmia och hävdar rätt till omkring 23,2 miljoner av de 25,8 miljoner teckningsoptioner som MGC Capital nyttjade för att teckna aktier.

USA:

De ledande New York-börserna gick starkt under onsdagen efter Fed-chefen Jerome Powells tal då han sade att utsikterna för den amerikanska ekonomin är fortsatt solida och att räntan ligger "strax under" så kallat neutralt territorium.

Onsdagens uttalande kommer mindre än två månader efter ett tal då Powell sade att "vi är antagligen en lång väg från neutral".

Dow Jones industriindex stängde upp 2,5 procent till 25.367, medan S&P 500 hade ökat 2,3 procent till 2.744. Teknikorienterade Nasdaq var upp 3,0 procent till 7.292.

Sektorsvis blev teknik vinnare med en uppgång på 3,4 procent medan kraft var ned 0,1 procent.

På bolagsfronten gick Boeing och Caterpillar starkt. De två industribolagen har stor exponering mot export och gynnades av att läget mellan USA och Kina ser något mer positivt ut inför det kommande G20-mötet där Donald Trump ska träffa Xi Jinping. Båda aktierna var upp nästan 5 procent.

Även flera teknikaktier gick starkt däribland Apple, som var upp 3,9 procent medan Netflix steg 6,0 procent.

Amazon handlades upp 6,1 procent, efter att bolaget gått ut med att Cyber Monday varit den största enskilda handelsdagen hittills för e-handelsjätten.

Facebook meddelade på sin hemsida att bolaget lanserar en ny sektion med lokala nyheter och lokal information, bland annat från myndigheter. Aktien steg 1,3 procent.

Varuhuskedjan Sears rusade 18 procent. Styrelseordföranden Eddie Lampert förbereder ett uppköp av det konkurshotade bolaget genom sin hedgefond, tillsammans med Cyrus Capital Partners, enligt Bloomberg News.

Kundserviceföretaget Salesforce.com steg drygt 10 procent efter att ha överträffat förväntningarna för det tredje kvartalet samt höjt prognosen för 2019.

Tiffany, däremot, rasade 11 procent efter att smyckes- och klockbutikskedjan publicerat jämförbara försäljningssiffror som inte levde upp till investerares förväntningar.

General Motors var endast upp 0,7 procent sedan Donald Trump twittrat att fordonsjätten borde betala tillbaka statliga bidrag om jobben inte behålls i USA, till följd av GM:s beslut att stänga ned fabriker. På tisdagen sjönk aktien 2,6 procent efter presidentens kritik av biltillverkarens agerande.

På råvarufronten rapporterade USA:s energidepartement, DOE, att de amerikanska lagren av råolja steg 3,6 miljoner fat under förra veckan. Väntat var en uppgång med 0,8 miljoner fat. WTI-oljan sjönk 2,4 procent till drygt 50 dollar.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 1 punkt till 3,06 procent.

ASIEN:

Asienbörserna inledde torsdagen uppåt efter uppgångar på USA-börserna i spåren av Fed-chefen Jerome Powells uttalanden på onsdagen, som tolkades som om räntehöjningarna kan ske i en långsammare takt nästa år.

I Tokyo steg index för den femte handelsdagen i rad med stöd av energisektorn efter att oljan backat på onsdagen sedan USA:s oljelager visat sig öka mer än vad marknaden räknat med.

Hongkong vände ned efter en initialt positiv öppning. I USA hade de så kallade FANG-aktierna en bra börsdagdag på onsdagen. Den indextungna sektorkollegan Tencent backade dock i med 1,4 procent i Hongkong.

På det kinesiska fastlandet tilltog oron inför det kommande mötet mellan USA:s president Donald Trump and Kinas ledare Xi Jinping och indexen backade med Shenzhen ned över 1 procent på morgonen svensk tid.

Marknadstemperatur klockan 07:00

kl 7:00 kl 7:30 kl 12:35 Sedan

31/12

MSCI Asia Apex 50 +0,1% - - -14,6%

Nikkei 225 +0,4% - - -2,2%

Hongkong Hang Seng -0,6% - - -11,4%

Kinas Shanghai Comp -0,4% - - -21,6%

Kinas Shenzhen Comp -0,8% - - -29,2%

Taiwan Taiex +0,0% - - -7,1%

Sydkorea Kospi +0,1% - - -14,5%

Indien BSE Sensex 30 +0,9% - - +5,8%

Singapore Straits +0,7% - - -8,4%

Australia S&P/ASX200 +0,6% - - -5,1%