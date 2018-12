Elon Musk skrotar hajpade tunnelbygget

Elon Musk startade företaget The Boring Company i syfte att förbättra tekniken bakom tunnelbyggen och öka infrastrukturmöjligheter i USA.



Nu meddelar han att företaget lägger ner de hajpade planerna på att bygga en höghastighetstunnel under västra Los Angeles. Det skriver nyhetsbyrån Reuters.



Beslutet grundar sig i ett flertal rättstvister med grupper som inte stödjer bygget och hävdar att Musk undviker att genomföra en utförlig utredning kring vilken inverkan tunneln kan ha på miljön.



Nu siktar The Boring Company istället på att bygga en tunnel mellan arenan The Dodger Stadium och en tunnelbanestation.