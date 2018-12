Ikea "idealisk partner" till H&M

Ikeabolaget Interogos intåg i H&M:s ägarlista utgör ett kursmässigt golv för aktien i klädbolaget.

Det uppger Danske Banks analytiker Daniel Schmidt för Bloomberg News angående H&M-aktiens starka rekyl under de senaste månaderna.

"H&M har gått från planering till utförande och fokus har flyttats till var det bör vara - på H&M-märket", säger Daniel Schmidt också om H&M.

Interogo, som ingår i Ikeasfären och som har hand om sfärens finansiella investeringar, gick in i H&M under september och ökade under oktober. Senaste kända datapunkt om innehavet är 12,3 miljoner aktier, motsvarande 0,7 procent av aktiekapitalet i H&M.

Ikea "skulle kunna vara en idealisk partner" om familjen Persson skulle välja att köpa bort bolaget från börsen, resonerar Daniel Schmidt i Bloombergs artikel.

Som Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat har Anders Dahlvig, tidigare vd för Ikea och styrelseledamot i H&M sedan 2010, tidigare jobbat mycket nära de två personer som har det yttersta ansvaret för Interogos investering i klädbolaget.

Vad som inte kommit fram i Direkts rapportering är att H&M:s storägare och styrelseordförande Stefan Persson suttit i Ikeas styrelse under några år på 1990-talet. Han drog i intervju med Svenska Dagbladet Näringsliv i slutet av 2017 själv paralleller mellan H&M och det onoterade Ikea apropå de då braskande rubrikerna om klädbolagets utveckling.

"De här krigsrubrikerna, förstasidorna och kraven på avgång får det att verka som bolaget är på fallrepet", sade han och fortsatte:

"Vi har ungefär samma tillväxtsiffror men, med rätta, ifrågasätter ingen Ikeas kännedom om sin bransch", sade Stefan Persson till Svenska Dagbladet december 2017.