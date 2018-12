Spotify-kusinen Soundtrack Your Brand vill sparka var femte

Soundtrack Your Brand, med Spotify som storägare, vill dra ned på personalstyrkan med en femtedel för att nå lönsamhet.

Soundtrack Your Brand, som har bland annat Spotify som storägare, gör personalneddragningar som innebär att var femte anställd av totalt 100 får gå, rapporterar Breakit.

Bolaget tog tidigare i år in närmare 200 miljoner kronor genom en finansieringsrunda och ska nu fokusera på tillväxt med lönsamhet, enligt Breakit.



I fjol dubblade Soundtrack Your Brand, som säljer bakgrundmusik till bland annat butiker, omsättningen till 61 miljoner kronor samtidigt som förlusterna uppgick till nästan 100 miljoner kronor.



"Tidigare har vi bara fokuserat på tillväxt, tillväxt, tillväxt. Nu är det tillväxt och lönsamhet som gäller", säger Ola Sars, en av grundarna, till nyhetssajten.



Soundtrack har tidigare jobbat med tre säljkanaler, online, via partners och direktförsäljning. Det är direktförsäljningen bolaget nu valt att sluta med, skriver nyhetssajten.

Soundtrack Your Brand drog igång för fem år sedan och hjälpte Spotify med att lansera två tjänster riktade mot företag, Spotify for business och Spotify for enterprises. Med tiden har man utvecklat en egen musikplattform.