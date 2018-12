Så ska världens yngsta dollarmiljardär ta kål på klickekonomin

Jag kommer till en tom scen vid A House på Östermalmsgatan i Stockholm där 28-årige John Collison precis hållit en så kallad Stripe Session.

Med sina enkla kläder och blygsamma approach finns inget som vittnar om att han och brodern Patrick Collison i senaste investerarrundan, ledd av hedgefondbolaget Tiger Management Global, fick Stripe värderat till 20 miljarder dollar.

”Det är bara hypotetiska pengar”, säger John Collison.

Må så vara, men faktum är att han redan när bolaget värderades till 9,6 miljarder dollar hösten 2016 petade ned självaste Snap-grundaren Evan Spiegel från tronen som världens yngste dollarmiljardär.

Då jag påpekar att bröderna till skillnad från både Facebook-grundaren Mark Zuckerberg och Evan Spiegel inte har anklagats för att stjäla några affärsidéer skrattar han.

Fritt spelrum under uppväxten

John Collison ser tre förklaringar till att två bröder uppväxta i den sömniga irländska byn Dromineer lyckats ta sjumilaklivet till att bli några av de hetaste namnen på techscenen.

För det första hade bröderna otrolig tajming då Stripe släpptes till utvecklare 2009.

För det andra bokade föräldrarna aldrig in en massa aktiviteter åt bröderna under deras uppväxt, vilket gjorde att de fick fritt spelrum att ”mixtra” med datorer. Med ett egenutvecklat programspråk kunde Patrick redan som 16-åring kamma hem BT Young Scientist of the Year på Irland.

Även om Patrick alltjämt fokuserar mest på utveckling och John ansvarar för kunderna lyckades bröderna genom sina kombinerade kunskaper sälja Auctomatic och bli dollarmiljonärer redan som tonåringar.

5 miljoner dollar blev en bra grundplåt för att studera på Harvard för John och MIT för Patrick, men också till att utveckla en så bra betaltjänst att bröderna valde att hoppa av studierna. Som grädde på moset fick man ingen mindre än Paypal-grundaren Peter Thiel som tidig investerare och dessutom togs Stripe under den legendariska företagsinkubatorn Y Combinators vingar.

Den tredje förklaringen handlar om att duon tidigt såg möjligheten att utveckla en betaltjänst utan mellanhänder som banker som därmed skulle kunna bidra till att öka online-handelns andel av den totala handeln.

Fortfarande i sin linda

Men trots att bolaget har sju på nacken befinner man sig bara i början av sitt mål. Den andelen ligger i dag på strax under 5 procent.

”Vid det här laget kan man tycka att det borde vara löst att det ska gå att handla enkelt via internet, men så är inte fallet.”

Då World wide web skapades av bland annat Tim Berners Lee och standarder som HTTP designades reserverades felkoden ”402: Payment required” för en nära framtid med direktbetalningar via nätet.

Det faktum att koden inte har kommit till användning ser John Collison som främsta orsaken till att internet har utvecklats till något där bolag som Google omsätter lika mycket som mindre nationer.

”Det är enkelt att använda Whatsapp för att ringa gratis till hela världen, medan internetekonomin känns som att man har rest tillbaka i tiden. Stripe försöker skapa ett globalt nätverk av betalflöden för att förändra situationen.”

Att Stripe så sent som förra året ökade personalstyrkan med 60 procent till 1 400 anställda ser John Collison som ytterligare bra bevis på att bolagets utveckling bara befinner sig i dess linda.

Googles affärsmodell – på väg bort?

En käpphäst är att dagens online-baserade affärsmodeller med annonsintäkter har fått Internet att gå från något som skulle vara för alla till att jättar som Google kan dra in enorma annonsintäkter på sökmotorn.

Nu tycker han sig ändå se tydliga tecken på att annonsbaserade affärsmodeller är på väg bort.

”Bolagen som skapades i början av 2000-talet var tungt beroende av sådana affärsmodeller, men vi ser nu hur bolag som Uber, Spotify, Kry och en massa andra startup-bolag alltmer lever på att ta direkt betalt av kunderna.”

EU-regleringar som GDPR bidrar ytterligare till ökad skepticism kring den sortens affärsmodeller, enligt John Collison.

Starkt utvecklarfokus

En av de främsta Stripe-konkurrenterna är nederländska Adyen, men John Collison anser att Stripe skiljer sig åt genom sitt utvecklarfokus.

”Det kanske inte låter så viktigt, men frågan är oerhört viktig för såväl små som stora bolag.”

Som exempel berättar han hur Spotify for Artists gör att bolaget kan få fram tjänster snabbt, medan Stripe Connect gör att Spotify inte bara accepterar direktbetalningar från kund, utan också kan direktbetala ut arvoden till innehållsskapare världen över.

”Förr såg du skyskrapor och annat framför dig när du tänkte på multinationella bolag, men Internet-företag är betydligt mer annorlunda mot ’brick & mortar’-bolag än vad människor tror.”

Stripe har exempelvis låtit genomföra en undersökning som visar att drygt 50 procent av alla svenska internet-baserade bolag redan är internationella eller åtminstone är sprungna ur idén.

Då det gäller en annan viktig del av betalområdet – kryptovalutor – har Stripe intagit en avvaktande hållning i det att man intresserar sig för tekniken, men inte ser tillräcklig skalbarhet i det.

”Kryptovalutor kan få stor nytta för utvecklingsländer som Zimbabwe, medan ett land som Sverige redan har en massa väl fungerande betallösningar.”

Det är dock inte bara effektiva direktbetalningslösningar som får Stripe att likt en begravningsentreprenör slå in spikar i kistan för klickekonomin.

Den största förändringen i den riktningen skedde då man introducerade Stripe Atlas i februari 2016 under parollen ”the best way to start an internet business”.

Registrerar bolag utan mellanhänder

Tjänsten har beskrivits som en än större revolution än de betallösningar som en gång lade grunden för Stripes framgångar.

Genom Stripe Atlas kan entreprenörer världen över dra igång bolag utan mellanhänder som banker samtidigt som bolaget registreras i den amerikanska delstaten Delaware – känd för sina förmånliga företagsvillkor.

”När jag besökte ett liknande event i Hong Kong kom en entreprenör upp på scen som ville tacka mig då hans bolag aldrig hade blivit verklighet utan oss. Banken krävde en deposition på 50 000 dollar.”

John Collison menar att den sortens händelser ger så mycket energi att han är övertygad om han även om 10 år jobbar med Stripe.

”Jag gillar både att prata med människor och hjälpa till att lösa problem.”

Jag blir något förskräckt, ur ren säkerhetssynpunkt, när John Collison berättar att han tog sig en joggingtur i Hagaparken kvällen före intervjun.

Jag passar på att fråga om miljarderna har gett några extravaganta vanor.

”Många förväntar sig stora yachter och annat, men jag tycker möjligen att min Ford Fusion är en cool bil.”

En Ford Fusion årsmodell 2018 ligger i intervallet 22 000–38 000 dollar. Det vill säga inte ens en piss i Mississippi för världens yngste dollarmiljardär.

