Framtidsprofessorn: Så blir du bättre på att trendspana

Många företag gör ett uselt jobb med att förutspå vad som ska hända, hävdar Amy Webb i en intervju med Veckans Affärer. Här är framtidsprofessorns bästa metoder för att undvika att hamna i samma ”Cycle of Doom” som ledde till Blackberrys fall.

Tänk i flera tidsplan och områden samtidigt, analysera omkringliggande branscher och tänk exponentiellt, men agera med små och snabba steg – inkrementellt.

Det är nyckeln till att förutspå framtiden, enligt Amy Webb som är professor inom strategiska förutsägelser vid NYU Stern School of Business i New York samt grundare av The Future Today Institute.

Läs även: Framtidsprofessorn: I år ser vi början till slutet för smarta telefoner

Hon har tillbringat senaste 15 åren med att förutsäga framtiden åt storbolag som Chevron och Microsoft, men även amerikanska försvarsdepartementet.

Läs hela intervjun med Amy Webb på vår premiumsajt VA Insights:

Så undviker man att hamna i Blackberry-fällan

Handfasta råd för hur företag kan bli bättre på att förutspå framtiden

Därför är det viktigt att analysera omkringliggande branscher

Därför ska du lägga 5 minuters research och fatta "mikrobeslut", innan du tar det stora beslutet



Prova Veckans Affärer Insights gratis i 30 dagar





Är du redan prenumerant? Läs artikeln här!