Amazon slog rekord – Cyber Monday bästa dagen i bolagets historia

E-handelsjätten Amazon uppger i ett pressmeddelande att man lämnar en rekordhelg bakom sig.

Långhelgen inkluderade Cyber Monday som återigen blev den största enskilda shoppingdagen för företaget med nya rekordsiffror när det gäller antalet beställda varor.



Amazon skriver att det beställdes över 18 miljoner leksaker och 13 miljoner klädesplagg under Black Friday och Cyber Monday sammantaget.



Om man väljer att även räkna in Thanksgiving på torsdagen kom det totala antalet beställda produkter på bolagets hemsida att överstiga 180 miljoner, står det.



Amazon informerar också om att de små och medelstora företagen kom att gå bra under Black Friday. Deras försäljning steg med över 20 procent från samma event året innan.