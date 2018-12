Musk: Tesla var bara veckor från konkurs

Tesla var bara veckor från konkurs i somras. Det säger säger vd:n Elon Musk i en intervju med Axios som sändes på HBO under söndagen.



Musk berättade i intervjun att bolaget blödde pengar i våldsam takt när de jobbade aktivt med att nå produktionsmålet för Model 3 under våren och sommaren.



"Vi jobbade så hårt vi bara kunde sju dagar i veckan under den perioden. Vi sov i fabriken. Ingen ska behöva slita på det sättet, det var smärtsamt."



Enligt serieentreprenören Musk var Tesla bara några få veckor från konkurs.



"Vi var verkligen nära döden och hade vi inte snabbt kommit till rätta med problemen hade vi gått under," säger Musk i den tv-sända intervjun.

Elon Musk har tidigare uttryckt att de enda amerikanska biltillverkarna som inte har gått i konkurs någon gång är Tesla och Ford. Samtidigt sade han att risken är stor att Ford inte klarar nästa konjunkturnedgång.

Läs även: Elon Musk: "Det är absurt att Tesla har överlevt. Absurt!"

Under 2018 har Teslas aktie svängt kraftigt upp och ner men är nu upp knappt 5 procent för året. På tre år är aktien upp drygt 40 procent.